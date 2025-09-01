Los diez retos de Bellido en el nuevo curso municipal: desde la reindustralización hasta las obras pendientes

Córdoba arranca un nuevo curso político que se presenta con múltiples tareas en la libreta del gobierno municipal. Desde el impulso a la reindustrialización hasta las obras pendientes a día de hoy. Sin dejar atrás la revitalización de los parques y jardines de la ciudad. El curso político que recién comienza hoy dejará Córdoba a las puertas del último año de legislatura, con las elecciones en el horizonte.

córdoba arranca hoy curso político municipal con múltiples tareas en la libreta del gobierno local. Desde ahondar en la reindustrialización hasta el desarrollo de obras importantes y simbólicas —algunas eternamente pendientes—. Sin dejar atrás la creación de nuevos parques, seña de identidad del equipo rector de Capitulares. ABC repasa las claves de un ciclo que, al acabar, dejará el mandato a las puertas de una eterna precampaña para las municipales de 2027.

Reindustrialización

El sector de la Defensa es el pilar del proceso de reindustrialización que vive Córdoba gracias a la futura Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET). La llegada de Indra Group, Grupo Oesía, Novaindef, Santa Bárbara, Tess Defensa y Escribano constatan el avance.

En los próximos meses, el gobierno municipal tiene como objetivo seguir captando empresas al calor del futuro complejo militar —el Ministerio de Defensa empezará a licitar la construcción de sus edificios tras el verano—. La BLET se asentará en La Rinconada. Junto a ella, se acometerá un gran polígono empresarial de 110 hectáreas. Lo impulsan el Ayuntamiento, la Junta y propietarios privados de suelo. Próximamente se adjudicarán sus obras y los trabajos podrían comenzar en torno a octubre.

Su plazo de ejecución es de unos 30 meses. La inversión será de 65 millones para generar una gran bolsa de suelo donde se puedan implantar negocios que lleguen a la capital o los que ya estén aquí y quieran ampliar actividad.

Ronda Norte

En octubre, debe comenzar la primera fase de la Ronda Norte, pieza clave para completar el anillo viario de la capital. La Junta adjudicó los trabajos en julio por 29,6 millones. El plazo de ejecución es de 36 meses.

Sin embargo, se mantiene la incógnita sobre su calendario, por los restos arqueológicos que aparecieron en su trazado y que podrían ser los de la basílica de Santa Eulalia. En breve, Cultura valorará el informe de Urbanismo sobre el hallazgo y tomará una decisión sobre qué se debe hacer con ellos. El alcalde, José María Bellido, propuso trasladar los restos al Parque del Canal, pero hay expertos que ya han advertido de que eso es inviable, porque, alertan, esa operación supondría su destrucción.

Otra opción es modificar ligeramente la cota de la trazada para integrarlos en el mismo lugar. El Ayuntamiento, que se ha involucrado con la Junta en que este viario eternamente pendiente salga adelante, permanecerá atento por si con el inicio de las obras surgen protestas vecinales, avivadas por el PSOE, contra estos trabajos. Los residentes del entorno rechazan el proyecto.

Reforma de Ollerías

El gobierno local adjudicó en agosto el contrato para la redacción del proyecto que servirá de base para acometer la reforma integral de la avenida de las Ollerías —antiguo compromiso del PP—. Las tareas de redacción tienen un plazo de ejecución estimado de dos meses, que dejaría su finalización en octubre.

A partir de ahí, comenzaría el proceso para el expediente administrativo de licitación, hacer la contratación y ejecutar la obra. El gobierno local pisará el acelerador para que, antes de las municipales, lleguen las obras a esta vía.

Aparcamientos y vivienda

Otra de las carpetas pendientes del Ayuntamiento en este curso es la de los aparcamientos. Tiene adjudicado un contrato para realizar el estudio de viabilidad del parking modular que pretende construir en Lepanto. Además, integrará en su planta baja el mercado municipal del Marrubial. El novedoso parking, prefabricado en acero y hormigón, se estima que tenga 330 plazas.

En Córdoba no se ha acometido un gran parking desde hace más de catorce años. El Ayuntamiento plantea que este novedoso aparcamiento esté en funcionamiento en 2026. Es decir, este nuevo curso político debe conllevar un importante avance en él.

Debe progresar también en Capitulares el aparcamiento de Vallellano (conocido como 'Puerta de Córdoba' y otro viejo compromiso del PP) y que será subterráneo —en 2019, los populares planteaban que tuviera 720 plazas.

Se elaboró hace un año el estudio geotécnico de ese espacio para ver la viabilidad de su ejecución y no se encontraron obstáculos. Lo último que se supo de él es que el regidor confirmó en junio que va a salir a licitación el contrato de las catas arqueológicas.

En materia de vivienda, en los próximos 365 días nuevas promociones deben empezar a tomar forma: están listos los proyectos para 72 VPO y 90 apartamentos de mayores en la vieja prisión —eso sí, esos suelos antes debe urbanizarlos el Estado—; 30 VPO en San Rafael de la Albaida y otras 30 en el Campo de la Verdad. Está abierto, además, el concurso para seleccionar al redactor del proyecto con el que se levantarán entre 193 y 231 VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste.

Y el gobierno local tiene que acelerar el primer complejo de apartamentos para jóvenes, en el Pretorio (52 viviendas y 6,83 millones de presupuesto), si quiere cumplir su meta de que esté listo en este mandato.

Grandes parques

Es una asignatura en la que Bellido destaca desde que tomó el bastón de mando en 2019 y tiene intención de seguir sacando buena nota. Hay en cartera dos grandes zonas verdes: Miralbaida y Chinales. El primero es el más grande, con 75.000 metros cuadrados. Irá a caballo entre Miralbaida y Noreña, partido por la Ronda de Poniente. Urbanismo contrató en agosto de 2024 el equipo para completar su anteproyecto y no ha vuelto a comunicar novedad al respecto.

Y eso que el Consistorio quería que sus trabajos empezasen a principios de 2025, pero no termina de florecer. Por otro lado, la zona verde de Chinales abarcará unas 5,3 hectáreas. La redacción del proyecto para la ejecución quedó adjudicada hace un año y tampoco ha vuelto a haber novedades sobre él.

Suelos donde se hará el parque de Miralbaida Valerio MERINO

El Ayuntamiento trabajará igualmente en el nuevo jardín de Campo Santo de los Mártires, que será un pulmón verde en pleno corazón turístico. En junio, Cultura dio luz verde al proyecto de Urbanismo. Actuará en un espacio de casi 5.700 metros cuadrados. Se dividirá en dos fases: en la primera se hará solo el jardín por 1,9 millones y con una extensión de 4.280 metros cuadrados. En la segunda, se trabajará sobre los restos arqueológicos. Los próximos 365 días serán decisivos para que tome cuerpo este proyecto.

Obras

Para este curso, el Ayuntamiento acumula obras simbólicas, algunas eternamente esperadas —Bellido se está especializando en cerrar lo que él llama «viejas carpetas» que arrastra la capital—, en distinto estado. Por un lado, acometerá una de las más demandas: el cerramiento de las gradas de Preferencia y Fondo Norte del estadio de El Arcángel. Las obras (1,6 millones) pretenden estar finalizadas durante esta temporada, antes de junio.

En este ciclo municipal, debe ponerse, además, fin al abandono que sufre desde hace años la Pérgola de los Jardines de la Victoria. El Ayuntamiento acaba de licitar el contrato para su remodelación, que tendrá un presupuesto de 548.000 euros. Entre otros usos, acogerá la Delegación de Turismo. El gobierno municipal pretende devolver el uso a este edificio antes de que acabe el primer semestre de 2026.

Arrancarán o terminarán obras muy esperadas: la Pérgola, Regina o Santa Clara y cerramiento de la Preferencia del Arcángel

De una que tiene que empezar a otra que mira a su recta final. La mayor actuación municipal en marcha, el tanque de tormentas de Emacsa (22,2 millones) en el Balcón del Guadalquivir, debe estar terminada a mediados de 2026. Se remodelará también la parte que ha estado en obras (desde el restaurante existente hasta las fuentes).

Fluidez es lo que no tiene el complejo deportivo que sustituirá al Pabellón de la Juventud en el Sector Sur. El Ayuntamiento buscó sin éxito en 2023 una empresa para que construya y luego explote este equipamiento. La licitacion quedó desierta. En octubre de 2024, anunció que el coste de ejecución bajaría de siete a cuatro millones buscando hacer más atractiva la operación para el sector privado. Se fijó 2026 como la fecha para la obra, pero aún se ultima el pliego de contratación.

Patrimonio

Los trabajos de mejora del Alcázar de los últimos años siguen con la remodelación de su Torre del Homenaje. Estará lista para el último trimestre de 2025. Las obras sufren un retraso considerable: debían haber terminado en abril. Paralelamente, se están renovando las instalaciones eléctricas o de seguridad en todo el monumento. Una obra de envergadura, con 1,5 millones de coste. Se espera que termine en verano de 2026.

Este curso debe volver al fin el espectáculo nocturno de la fortificación. En verano, la Junta autorizó la instalación definitiva para que se ponga en marcha cuanto antes. La firma que ganó el concurso municipal para ofrecerlo (Letsgo) lo tiene apagado desde mediados de 2023. Necesitaba hacer unos trabajos para acometer la citada instalación definitiva y se han tornado eternos.

En marzo, arrancaron las obras de la iglesia del antiguo convento de Regina para ser un espacio cultural —otra actuación largamente aguardada—. Se destinan 1,2 millones para la primera fase del proyecto que concluirá en torno al final del primer trimestre de 2026.

La restauración de la torre del antiguo convento de Santa Clara —otra actuación desatascada tras una eterna espera— alcanza ya el 50% de su ejecución. Tras una inversión de 480.757 euros, concluirá en el primer trimestre de 2026. Urbanismo desarrollará una segunda etapa de intervención en el resto del edificio, que acogerá el futuro Museo de las Cofradías. En esta materia, el gobierno local tiene, además, previsto invertir 1,5 millones para la restauración integral del Molino de la Albolafia, pero no hay calendario aún.

Cesión de Caballerizas Reales

El alcalde pretende que este año se resuelva el largo proceso de cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre. Con dicha cesión, la citada entidad dejará de gestionar en precario este monumento —situación que se ha prolongado a lo largo de los últimos lustros—.

Y podrá empezar a hacer en el histórico inmueble el Centro Internacional del Caballo. Es un ambicioso proyecto. Su inversión será de 9,6 millones. Permitirá, entre otras cuestiones, sacarle todo su partido turístico a Caballerizas. Capitulares, además, se está retrasando en su proyecto para acometer una gran sala museística en el monumento.

Las nuevas ordenanzas

El Ayuntamiento pretende que la nueva ordenanza de veladores —tema sensible en el que debe buscar el equilibrio entre hosteleros y vecinos— entre en vigor a primeros de 2026. El gran cambio previsto es que las licencias se autorizarán para unos metros cuadrados concretos —no se otorgarán ya por un número de sillas y mesas— y se controlarán con un código QR, que facilitará la tarea municipal de inspección.

También se trabajará en una ordenanza para la Feria. Su borrador prohíbe subarrendar las casetas pero no contempla sanciones e incentivará con exenciones y ayudas económicas a las casetas que sigan el modelo tradicional. Tomará forma en este ciclo municipal pero no estará para los festejos de 2026, en los que se verán en el Arenal 174 árboles que llegarán con retraso.

El despegue del aeropuerto

El nuevo curso político estará marcado también por el auge del aeropuerto. Vueling establece la ruta a Barcelona el 18 de marzo sin fecha de caducidad, —todo un hito para el aeródromo—. Binter acaba de anunciar que amplía sus rutas a Canarias hasta, al menos, marzo de 2026.

El Ayuntamiento, de la mano de la Diputación y la Junta, seguirá buscando aerolíneas que se implanten en el aeropuerto, que ha logrado hacer despegar al fin su actividad.