Las obras de restauración del Alcázar se retrasan hasta octubre por un deterioro en las cubiertas

El Ayuntamiento de Córdoba ha otorgado dos meses más de plazo para las obras de restauración en el Alcázar de los Reyes Cristianos que debían finalizar este mes de agosto. Ahora lo harán en octubre. El motivo se debe a un deterioro en las cubiertas que no había sido detectado antes y requiere una obra de mayor envergadura.

Los trabajos de restauración de la Torre del Homenaje y de la cubierta del Salón de los Mosaicos se encuentran en estos momentos al 62% de ejecución y se espera que estén finalizados en el último trimestre del año.

Las primeras obras arrancaron en octubre de 2024 y estaba previsto que finalizasen durante el mes de abril. Por el momento acumula cuatro meses de retraso y se extenderá hasta los seis, con octubre como punto de mira. Aun así, el Ayuntamiento pone de margen hasta diciembre de 2025.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, confirmó que se amplía el plazo de ejecución de las obras porque en los tejados se ha encontrado «una degradación». El regidor explicó que «se están reparando las cubiertas que están sostenidas por unas vigas de madera que no están a la vista. Cuando se ha levantado la cubierta, se ha comprobado que algunas de estas vigas centenarias tienen un deterioro mayor».

Así pues, añadió que las vigas «tienen inscripciones que permiten datar perfectamente la fecha de construcción». Entonces la obra pasa ahora a tener «mayor envergadura» y requiere algo más de tiempo. «Confío en que todo esté bien y en octubre esté terminada esa reparación de cubiertas que ha provocado la ampliación de plazo», remarcó Bellido.

El alcalde confirmó que todo cuenta «con el visto bueno» de la Delegación de Cultura, pero cada modificación que se haga en relación a las obras del Alcázar de los Reyes Cristianos debe ser notificada.