El Ayuntamiento planea restaurar once triunfos de San Rafael en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, va a impulsar un plan de restauración de los once Triunfos de San Rafael de propiedad municipal que se ubican en diferentes puntos de la ciudad. Este plan se activará a partir del próximo año y contará con un presupuesto inicial de 200.000 euros.

Este proyecto no solo buscará la recuperación física de cada Triunfo, sino también su puesta en valor y la divulgación de su significado cultural para las futuras generaciones. La cronología de estos monumentos abarca siglos, lo que refleja la continua devoción a San Rafael.

Desde el San Rafael del Puente Romano, erigido en 1651 por Bernabé Gómez del Río, hasta obras del siglo XVIII como el Triunfo de la Plaza del Potro (1772) y el Triunfo de la Puerta del Puente (1781), ambos atribuidos a Miguel Verdiguier.

Incluso obras más recientes como el Triunfo del Puente de San Rafael, realizado en 1953 por Amadeo Ruiz Olmos, demuestran la pervivencia de esta tradición. El más reciente de los triunfos en la ciudad es el de la calle Sebastián Cuevas, inaugurado en 2014.

Por su importante valor cultural, en el año 2009 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía procedió a su inscripción colectiva como bienes de Catalogación General en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Esta declaración, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 133, de 10 de julio de 2009), incluyó un total de 14 triunfos repartidos tanto por la capital como por algunos municipios de la provincia, reconociendo así su «valor histórico, etnológico y artístico».

Entre los ubicados en la capital destacan los situados en la Plaza del Potro, el Puente Romano, la Puerta del Puente o la antigua estación de ferrocarril. Ya que 11 de estos Triunfos son de titularidad municipal, con la firme determinación de salvaguardar y realzar este legado de valor incalculable, el Ayuntamiento de Córdoba ha tomado la iniciativa de impulsar un importante programa de investigación, diagnóstico, conservación, restauración y difusión de los valores artísticos y etnográficos de estos monumentos clave.

En este sentido, el Ayuntamiento de Córdoba buscará establecer alianzas estratégicas con otras administraciones públicas y con propietarios privados de algunos de los Triunfos de San Rafael para configurar un proyecto global.

La colaboración interinstitucional y la implicación de la ciudadanía serán pilares fundamentales para garantizar la consecución de este ambicioso objetivo y la preservación a largo plazo de estos símbolos de nuestra ciudad.

Acerca de este proyecto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que «la restauración de los Triunfos de San Rafael representa un compromiso firme con nuestro patrimonio, nuestra historia y con nuestras señas de identidad y tradiciones».

A su juicio, «es un paso adelante que nos permitirá seguir admirando y celebrando la profunda conexión entre nuestra ciudad y su Custodio, San Rafael, por muchas generaciones más».