El alcalde de Córdoba señala que las cuentas de 2026 se «parecerán bastante» a las de 2025 al no tener tanto dinero del Estado como se preveía

Los presupuestos municipales, cuyo borrador está listo desde el mes de julio, arrojarán un incremento de sus grandes cifras muy moderado en comparación con los pasados, como ha anunciado este martes, a preguntas de los medios, el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Durante una comparecencia para presentar un sistema con el que el Ayuntamiento agilizará la retirada de vehículos abandonados de la vía pública, ha avanzado que «tenemos una bajada del dinero que llega del Gobierno central [la Participación en los Ingresos del Estado es una de las principales fuentes de financiación de cualquier consistorio español], que aunque sube, lo hace menos de lo que nos habían dicho que iba a subir». «Ese escenario real hará que los presupuestos vayan un poquito más ajustados», ha afirmado.

Noticia Relacionada José María Bellido, alcalde de Córdoba: «Bajaremos el IBI los dos próximos años; agua y basura irán con el coste de la vida» Francisco Poyato Profundo repaso del ecuador de mandato por parte del regidor popular con ABC en el que aborda el curso de proyectos concretos y el devenir de una ciudad que los estudios de la Junta de Andalucía sitúan con 400.000 habitantes

En ese sentido, el regidor ha especificado que esta situación se notará sobre todo «en cuanto a esas posibilidades que teníamos de financiar muchas más inversiones sin recurrir a deuda, algo que disminuirá este año porque los ingresos no van a ser tan altos como nosotros esperábamos».

Es decir, todo apunta a que el gobierno municipal, tras rebajar en 2025 la cantidad que pedía a la banca para afrontar inversiones -su buena situación económica le permitió tirar más de fondos propios-, tendrá que pedir esta vez más dinero a las entidades financieras, aunque tampoco, por lo señalado por el primer edil, se atisba un incremento reseñable. Eso sí, el estado de la deuda con la banca no es ningún motivo de preocupación en Capitulares, ya que no es una carga para sus cuentas.

El presupuesto, «listo de inmediato»

El alcalde, dado que el borrador está preparado semanas atrás, ha detallado que las cuentas municipales «estarán listas de inmediato; es algo que vamos a empezar a trabajar ya». Sin querer insistir en el asunto de los ingresos procedentes del Estado y manifestando su intención de evitar controversias -el regidor no es político dado a las polémicas-, ha insistido con sentido del humor en que en 2026 «estará la cosa más ajustadilla. Vamos a dejarlo ahí».

En líneas generales «el presupuesto se va a incrementar, subirá algo, pero son unas cuentas que se parecerán bastante en cifras globales al del año pasado». La presente 'biblia' económica de Capitulares se sitúa en este 2025 en 586,4 millones en su vertiente consolidada (matriz más organismos y empresas) y fue un 9,4% superior al de 2024. Se trata de la cifra más elevada de su historia.

Estas cuentas cuentan con 37 millones de euros en inversiones: 15,7 del Ayuntamiento y 21,3 para otros entes y empresas municipales. De esa cifra, 22 millones se cubrirán con fondos propios y el resto mediante financiación con la banca. La deuda se redujo un 35%. El Ayuntamiento cerró finalmente 2024 con un superávit de 32 millones de euros.

Por su parte, el Ayuntamiento dio luz verde hace tres semanas al anteproyecto de ordenanzas fiscales (tributos y tasas), con la novedad en los últimos años de la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de urbana en un 2%. También incluyen la bajada del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en un 1%. A su vez, la tasa de veladores que gravan las terrazas de los bares y restaurantes descenderá un 25% de la cuota municipal. Se trata del séptimo ejercicio consecutivo de la rebaja fiscal en el Ayuntamiento, algo sin precedentes en el Consistorio.