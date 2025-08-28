La avenida de Trassierra de Córdoba se abre al tráfico por completo después de 16 años de espera

La avenida de Trassierra de Córdoba se ha abierto al tráfico este jueves por completo tras concluir la reforma de la tercera y última fase de esta controvertida vía, la de mayor longitud de la capital.

La finalización de este proyecto representa no solo un hito urbano sino también el cierre de un proceso lleno de dificultades y desafíos que han ralentizado de manera considerable este proyecto. No en vano han pasado 16 años desde que se inició la primera fase de esta obra.

El alcalde, José María Bellido, ha presidido la inauguración de la arteria, eje vertebrador de barrios como Moreras y Las Margaritas. El regidor pidió disculpas a los vecinos «porque se ha prolongado un poco más de lo que estaba inicialmente previsto», atribuyendo el retraso a «problemas técnicos, a algunos inconvenientes de algunos materiales que había que retirar, que hasta que no se abrió la calle no se vieron», además de «alguna adaptación por parte de los operadores, en este caso de compañías suministradoras».

Bellido destacó que la avenida ahora es «moderna, accesible, una avenida amable, pero que servirá a la vez de mejora de la calidad de vida de los vecinos de este entorno» y facilitará la movilidad entre la zona de Poniente y la zona norte de Córdoba, especialmente para los nuevos desarrollos en la huerta de Santa Isabel y áreas anexas.

El presupuesto de esta tercera fase superó los 600.000 euros [sin contar con el modificado que elevó el coste por encima de los 897.000 euros], frente a los 565.000 iniciales, sumándose a casi 1,6 millones de euros de la segunda fase, lo que representa «una inversión global para la terminación de esta avenida de Trassierra de más de 2.000.000 euros». El alcalde afirmó que era «una inversión importante, pero creíamos que el barrio, que la infraestructura, que la necesidad de desarrollar esta avenida lo merecía».

Otras reformas

Asimismo, anunció que el Ayuntamiento está trabajando en nuevas inversiones para 2026, con reformas previstas en avenidas como Ollerías y Gran Vía Parque, donde «vamos a incrementar mucho más la apuesta por el verde», en línea con el compromiso del equipo de gobierno para «luchar contra el efecto calor, contra el cambio climático».

En cuanto al diseño, explicó que se ha buscado «compaginar la fluidez del tráfico con carriles prácticamente de la anchura de una cartera, algo menor, lo cual reduce la velocidad» y añadió que se han creado zonas de estancia con bancos y parterres que actúan como barrera de ruido para las viviendas próximas. La avenida cuenta con amplias aceras y carriles bici unidireccionales en cada margen, además de tres alineaciones de árboles, entre almezos, jacarandas, júpiter y rosales.

Recordando la historia del proyecto, Bellido subrayó que «son 39 años los que han pasado desde que el plan general del 86 incluyó esta actuación» y que tras tanto tiempo «hemos ganado en accesibilidad, en sostenibilidad, en espacios de convivencia, hemos ganado en definitiva en calidad de vida». Asimismo, resaltó que esta obra conecta «la nueva ciudad que está creciendo en el poniente con la ciudad de toda la vida», cumpliendo así con la función de arteria principal y sistema viario general.

El alcalde concluyó asegurando que esta actuación «va a servir también para que todos estos vecinos mejoren la calidad de vida e incluso vean revalorizadas sus viviendas» y que, pese a las dificultades, «estamos muy contentos, porque es un día importante para la ciudad y para esta zona de Córdoba».