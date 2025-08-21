El Ayuntamiento licita la obra para acabar con el deterioro de la Pérgola: humedades, máquinas de aire robadas o instalación eléctrica inexistente

El Ayuntamiento de Códroba acaba de sacar a concurso la obra para recuperar la Pérgola

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a licitación las obras de mejora de la Pérgola de los Jardines del Duque de Rivas. Tal y como ya había anunciado el gobierno municipal, el presupuesto inicial de licitación es de 547.960 euros -el coste final bajará con las ofertas que hagan las empresas interesadas en ganar este contrato- y los trabajos se prolongarán durante tres meses. La intervención servirá para que este icónico espacio sirva, entre otros usos, para acoger al personal de Turismo del Consistorio.

Eso sí, el nivel de deterioro que ha llegado a alcanzar impresiona. Primero, el Consistorio tuvo que afrontar un litigio para recuperar el inmueble, ya que el anterior concesionario de su explotación no aceptó un fin pacífico del contrato. Luego, al Ayuntamiento se le fueron acumulando plazos incumplidos para acometer su recuperación. El resultado es que el edificio ha sufrido un serio castigo.

Noticia Relacionada La Pérgola sigue en el olvido a la espera del traslado del Área de Turismo J. Pino El Imtur logra la titularidad y trabaja ya en un proyecto de adecentamiento

En la licitación, se explica que el estado de la Pergola es «el del deterioro normal por la falta de mantenimiento debido al abandono en estos últimos años». A ello se suma «la acción de avse que anidan en las cubiertas». «Hay un mal estado de la impermeabilización de la cubierta plana central y laterales y la suciedad del resto», sigue la documentación.

El pliego, rememora, que ha sufrido «actos vandálicos motivados por la falta de uso, modificaciones inadecuadas en el interior ejecutadas por la empresa concesionaria y desmantelamiento y sustracción de elementos e instalaciones».

Abierta en el primer semestre de 2026

Por ejemplo, se explica que «las máquinas de climatización exteriores que se encontraban en las cubiertas planas no existen; incluso se han sustraído todas las canalizaciones y cableado de las máquinas». La instalación eléctrica, prosigue la documentación de la licitación, «se encuentra desmantelada, incluso los cuadros eléctricos interiores y exteriores».

Se aprecia igualmente «humedad en techo y paredes del cuerpo central, por el deterioro de la cubierta». «Se han modificado luminarias, incluso han desaparecido elementos de iluminación y hay algún cristal roto en el cerramiento», finaliza la enumeración de daños.

El Ayuntamiento de Córdoba, tras dar distintos plazos falidos, espera tenerla en funcionamiento en el primer semestre de 2026, un plazo que se antoja factible, dado que acaba de sacar a concurso sus obras.