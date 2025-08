Espacio libre y vegetación: las claves del informe que impide aparcamientos bajo los cines de verano de Córdoba

El proyecto de hacer rentables los cines de verano mediante el uso del subsuelo para aparcamientos subterráneos no será posible. El informe de la Oficina del Casco Histórico de Córdoba, dependiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, descarta un proyecto que persigue ante todo que el mantenimiento de los recintos, en pleno Casco Histórico, sea posible para los propietarios y la empresa que los gestiona.

Lo hace por contravenir la posibilidad de intervención en estos bienes, protegidos por su singularidad, y de sus espacios estructurales y libres. Estos últimos, es decir, el espacio que queda sin construcción y donde se sitúan las localidades para seguir las proyecciones, se entienden también como «pulmones» de la zona histórica de la ciudad y no se pueden alterar por un proyecto del que en cualquier caso no hay datos demasiados completos.

El informe realizado por Carmen Chacón, arquitecta y jefa de la Oficina del Casco Histórico, analiza la propuesta, «una breve memoria descriptiva» en la que se definen las actuaciones que se quieren hacer en los tres cines de verano que pertenecieron al empresario Martín Cañuelo, que los gestionó hasta su muerte, en 2023, y que ahora llevan sus herederos. Son el Fuenseca, el Olimpia y el Delicias.

En ellos se querían hacer aparcamientos subterráneos de dos plantas cada uno. «La planimetría aportada es muy escasa para cada uno de los cines, y no tiene planimetría del estado actual», dice el informe de la arquitecta. Tampoco hay secciones ni alzados ni del estado actual ni del reformado, «ni justificación del cumplimiento de la normativa urbanística del Plan Especial de Protección del Casco Histórico».

Así que, como afirma Carmen Chacón, «resulta imposible poder realizar la comprobación de muchos de los parámetros establecidos en las fichas del Catálogo de Bienes Protegidos que afectan a las piezas con diferentes niveles de intervención». Por lo tanto, no se pueden pronunciar sobre ellos.

Pulmones

Aunque puedan faltar elementos, la arquitecta se pronuncia y asegura que los patios, jardines y áreas libres del Conjunto Histórico «suponen los pulmones de la ciudad y permiten la transpiración entre el terreno natural en toda su masa y el aire». Son los soportes de la vegetación, mejoran la habitabilidad y ayudan al equilibrio bioclimático. De ello forma parte la necesidad de evitar la ocupación del subsuelo y «desincentivar el vaciado completo bajo rasante de ningún solar», pero también de conseguir «áreas de mínimo tráfico y máxima accesibilidad».

Los tres cines de verano para los que se proyectaron los aparcamientos subterráneos están, dice el informe, «especialmente protegidos», cada uno con una ficha y con sus particulares niveles de actuación. Están en el capítulo que establece la Ordenanza de Monumentos, Edificios y Conjuntos Catalogados. Allí se establece que los edificios catalogados y los espacios interiores «deberán quedar libres, aunque no se alcance la ocupación máxima establecida en la ordenanza de la zona».

Las fichas de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia consideran «elementos de interés el espacio libre interior, con tratamiento blando y vegetación existente y carácter de espacio libre». Los usos que se permiten tienen que ser los que «no afecten negativamente a los elementos de interés objeto de protección y a los niveles de intervención definidos en las fichas», de forma que quedan prohibidos los restantes.

Es decir, el espacio libre en que se instalan los cines de verano, y donde de forma espontánea crece la vegetación, forma parte del mismo bien y por lo tanto no se puede alterar. Así que el informe de la jefa de la Oficina del Casco Histórico no puede ser más que negativo.

«No cumple con la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico que le es de aplicación, porque afecta negativamente a los elementos de interés objeto de protección, a sí como a los niveles de intervención», afirma Carmen Chacón.

Incluso la entrada al Fuenseca por la calle Santa Marta sería imposible, porque no está permitido abrir huecos

Aunque la propuesta no permite analizar la afección a algunos elementos protegidos, en particular la fachada del cine Fuenseca a la calle Santa Marta. Allí el nivel de intervención tiene que respetar la conservación estructural, de forma que no está permitido abrir huecos. Y ahí era precisamente «donde se plantea el acceso al pretendido garaje».

La conclusión es que «con los datos aportados en el estudio previo», la propuesta de ejecución de aparcamientos subterráneos en los tres lugares «no cumple con la normativa de aplicación», y por lo tanto «se emite información urbanística desfavorable», y si llegase al procedimiento de licencias, la propuesta sería la de «no autorizable».