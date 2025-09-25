Adri Fuentes le toma la delantera a Obolskii y es ya el comodín que esconde el Córdoba CF

La importancia del suplente en el mundo del fútbol es cada vez mayor. Desde la llegada de los cinco cambios, los jugadores que comienzan desde el banquillo tienen un gran impacto en el devenir del partido. En el Córdoba CF, Iván Ania no suele agotar las ventanas disponibles para realizar las sustituciones, aun así, hay un nombre que se repite en esta faceta en los últimos cinco encuentros, Adrián Fuentes.

El madrileño se ha convertido en el comodín utilizado por Iván Ania en los últimos cinco encuentros. Ha actuado tanto como único delantero como junto a Sergi Guardiola. Solo en el primer encuentro se quedó sin participación, ante el Sporting de Gijón, en el que el técnico se decantó por Obolskii para complementar al 14 blanquiverde.

El ariete ha disputado 92 minutos en el arranque ligero. Si bien es cierto que su impacto sobre el verde no ha deslumbrado, sigue siendo el único punta que ha visto portería en la presente temporada. Fuentes anotó el gol del honor en la abultada derrota ante Las Palmas tras definir en el área en una jugada trastabillada.

La relevancia con la que cuenta entrando desde el banquillo es, en parte, gracias a su potencia física, que sale a relucir en los últimos minutos, cuando a la defensa rival le flaquean las fuerzas. A pesar de la superioridad con la que cuenta en este aspecto, el delantero no ha terminado de generar en el área contraria, más allá del gol.

La vuelta del madrileño a El Arcángel desató la ilusión de gran parte de la afición. Y es que el punta anotó el curso pasado 15 goles en la Primera RFEF, siendo uno de los máximos realizadores de la competición. Su rendimiento llamó la atención de la dirección deportiva blanquiverde, que lo ató pata las dos próximas temporadas.

Fuentes disputó varios amistosos de pretemporada en el extremo izquierdo, utilizando su velocidad y potencia en la banda blanquiverde. Su polivalencia es una variante que puede ser utilizada durante la temporada. Su portento físico es una de las claves para explicar su rendimiento en ambas demarcaciones.

La competencia no arranca

El regreso del madrileño ha opacado por completo la figura de Obolskii. Pese a tener un buen final de temporada, el ruso ha dejado de contar para Iván Ania. Tan solo ha disputado 14 minutos en la presente temporada, en las dos primeras jornadas ligueras, quedándose sin participación en los cuatro últimos duelos.

El elegido por el ovetense para la posición es Sergi Guardiola. El mallorquín ha disputado los seis encuentros desde el inicio, gozando de 461 minutos en total. Durante este inicio liguero, el ariete no ha sido capaz de ver portería. Aun así, ha mostrado un gran rendimiento que lo ha mantenido dentro del once titular.

La mala suerte y la falta de efectividad pueden ser las causas por las que el punta blanquiverde no ha estrenado su casillero goleador en la presente campaña. Lo cierto es que Guardiola ha desperdiciado varias ocasiones que podrían haber acabado en gol. El delantero también se ha encontrado con el poste dos veces, una ante el Racing, tras una gran vaselina, y otra ante el Sporting, tras cabecear un centro.

Pese a esto, el malloquín ha realizado varias acciones que han desencadenado goles a favor del Córdoba. Dos en concreto, el penalti que provoca ante el Castellón, posteriormente anotado por Jacobo, o la jugada personal que causa el primer tanto ante el Andorra, en propia meta.

La falta de gol de los delanteros blanquiverde es un tema que comienza a preocupar entre el cordobesismo. Además, sin la presencia de Jacobo (que cumplirá sanción) el próximo domingo ante la Real Sociedad B, Iván Ania perderá a su máximo realizador de este curso. Es por ello, que las puertas de la titularidad se le abren a Adrián Fuentes, que podría partir desde el inicio en Anoeta.

El debate está servido entre gran parte de la afición, que saldrá de dudas el próximo domingo, cuando el club publique el once que presentará ante el filial vasco. El rival intentará continuar la estela positiva que llevan como locales, en los que no han perdido ningún encuentro, para hacerse con la segunda victoria de la temporada.