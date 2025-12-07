Suscríbete a
sucesos

Una conductora de patinete, atropellada en Córdoba por un conductor positivo en alcohol tras saltarse una doble línea continua

La mujer ha sido trasladada al Reina Sofía, si bien sus lesiones parecen leves

Herido un hombre de 76 años en Córdoba atropellado por un patinete en los Llanos del Pretorio

Crecen los accidentes con patinetes en Córdoba y el Ayuntamiento lanza una campaña de seguridad para reducirlos

Entrada a las Urgencia del hospital Reina Sofía
Entrada a las Urgencia del hospital Reina Sofía valerio merino

B. López

Córdoba

Una joven ha resultado herida en la tarde de este domingo en Córdoba, a la altura de los Llanos del Pretorio, tras ser atropellada por un coche cuando conducía un patineteeléctrico, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la ... Junta de Andalucía.

