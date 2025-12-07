Una conductora de patinete, atropellada en Córdoba por un conductor positivo en alcohol tras saltarse una doble línea continua

Una joven ha resultado herida en la tarde de este domingo en Córdoba, a la altura de los Llanos del Pretorio, tras ser atropellada por un coche cuando conducía un patineteeléctrico, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la ... Junta de Andalucía.

En cocreto, dicho Servicio de Emergencias ha señalado que sobre las 17.50 horas han recibido aviso de que un coche había atropellado a un patinete eléctrico a la altura de la sede de Emacsa (empresa municipal de aguas). Se activó de inmediato un dispositivo.

Se alertó a servicios sanitarios y a Policía Local. Al llegar al lugar de los hechos se han encontrado con que la conductora del patinete, una mujer de 27 años, se encontraba herida. Se ha procedido a su evacuación al Reina Sofía.

Dos patinetes involucrados

Desde la Policía Local se ha informado de que el incidente se ha producido cuandos dos patinetes eléctricos han cruzado de la calle la Radio hacia Plateros saltándose una doble linea continua. Un vehículo que circulaba por su carril los ha atropellado.

El conductor del turismo ha dado positivo en alcohol. Desde este Cuerpo de Seguridad municipal se ha informado de que una de las dos personas que viajaban en patinetes -la citada mujer de 27 años- ha sufrido lesiones. En principio, parecían leves.