Sergi Guardiola no logra rematar las expectativas en el ataque del Córdoba CF

Son muchos los nombres propios que no están teniendo el inicio deseado con el Córdoba CF, pero el de Sergi Guardiola resuena con cierta fuerza. El ariete manacorense fue una de las incorporaciones más destacadas de este verano tras su increíble primera etapa como blanquiverde, levantando grandes expectativas; pero todavía no ha logrado estrenar su casillero goleador a pesar de haber gozado de buenas ocasiones.

Tras la salida de Antonio Casas, Guardiola tenía la misión de hacer olvidar al atacante rambleño tras su periplo por Primera División. Desde que se marchó de las tierras califales, Getafe, Valladolid, Rayo Vallecano y Cádiz han sido los equipos en los que ha intentado hacer gala de sus capacidades anotadoras.

Números regulares en Primera

Si se desgrana su desempeño en la máxima categoría del fútbol español, en un total de siete temporadas ha logrado anotar 27 goles, tres más respecto a su espectacular año como blanquiverde en la temporada de los grandes milagros.

A pesar de la exigencia de esta competición, el de Manacor ha visto como su rendimiento ha ido a menos hasta quedar relegado a un rol secundario en el Rayo Vallecano, su último equipo. Prueba de ello son sus registros goleadores, donde su último gol en competición oficial en la Primera Ronda de la edición pasada de la Copa del Rey ante el CD Villamuriel, partido en el que salió de refresco tras el descanso.

Respecto a su precedente liguero, el referente más cercano data del 15 de mayo de 2024, más concretamente en la jornada 36. Tras su incorporación desde el banquillo, Guardiola anotó el tanto de la victoria ante el Sevilla en la media hora de juego que tuvo. Curiosamente, esta fue la única vez que vio puerta en esa campaña.

Una vuelta ilusionante

Ya a sus 34 años, volvía a El Arcángel para recuperar su olfato goleador, para florecer ese 'killer' que alberga en su interior. A pesar de ser un fichaje que no casa con la política de fichajes del club por su edad, una incorporación de tal renombre era una oportunidad que no podía dejar pasar la entidad califal.

Una vez enfundada de nuevo la elástica blanquiverde, el rendimiento que ha logrado no ha sido el esperado. En pretemporada logró anotar al Cádiz en el Ramón de Carranza, pero no transmitió la sensación de ser un delantero determinante en el esquema de Iván Ania, aunque solo había disputado amistosos y el margen de mejora era muy grande.

Ya en su vuelta a Segunda División, frente al Sporting fue la gran amenaza ofensiva mostrando su capacidad para rematar desde fuera del área, su aptitud combinativa con sus compañeros e incluso estrelló un balón en la madera con un cabezazo, aunque poco pudo hacer ante la palpable debilidad defensiva del equipo.

Poca eficacia a puerta y la comparativa con Casas

Tras este partido, un disparo a bocajarro frente a Las Palmas y el penalti provocado ante el Castellón fueron sus acciones más destacadas antes del encuentro frente al Racing, duelo en el que tuvo una gran presencia. El encuentro frente al conjunto cántabro demostró que sus botas tienen todavía gol, pero la fortuna no le acompañó a la hora de definir.

Primero, logró superar a su par en un duelo aéreo y justo cuando se postulaba para rematar delante de Ezkieta, el meta racinguista mandó su disparo a córner en una intervención de mucho mérito. Poco después, la más clara vino con un testarazo que se marchó lamiendo el poste izquierdo de la meta rival.

Cuando todo parecía que estaba escrito para el gol del ariete en este partido, en la segunda parte levantó a todos los aficionados de sus asientos tras marcharse de Ezkieta con un hábil regate, pero su vaselina fue repelida por la madera. A pesar de tener la oportunidad de estrenarse desde el punto de penalti, en un gran gesto de capitanía le cedió el penalti a Carracedo para poner el broche de oro a su actuación.

Con este comienzo, la sombra de Antonio Casas es, sin duda, bastante grande. Tras su gran desempeño en Primera y Segunda Federación, no tardó en aclimatarse al fútbol profesional. Durante sus primeras seis fechas, el rambleño ya logró dos tantos, uno frente al Burgos y otro frente al Elche, y finalmente acabó la temporada con diez dianas. Con la llegada de Sergi Guardiola las expectativas son altas, pero tiene que empezar a mejorar de cara a puerta para demostrar que es el principal baluarte del ataque del Córdoba.