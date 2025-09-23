El césped del Arcángel muda su piel para afrontar el invierno

Imagen del césped de El Arcángel en su transición a la época invernal

El Córdoba CF sigue realizando cambios de cara a los próximos encuentros en El Arcángel. Con diversos trabajos logísticos todavía pendientes dentro del estadio, el club ha empezado a mudar el césped para adecuarlo a las condiciones de invierno. Este cambio coincidirá con la doble cita liguera en casa contra la Cultural y Deportiva Leonesa, el lunes 13 de octubre; y el Almería, el domingo 19 de octubre, justo después de enfrentarse a la Real Sociedad B y al Zaragoza.

Este hecho obligará a los pupilos de Iván Ania a preparar de miércoles a sábado su encuentro frente al filial txuri urdin en la Ciudad Deportiva, centro de operaciones habitual a la hora de entrenar pero que suele intercalarse con algunos días en el feudo blanquiverde.

Cambios estacionales

Según ha podido saber ABC Córdoba de fuentes de Royaleverd, empresa encargada en cuidado del césped del Arcángel, este cambio «estacional» es muy habitual en los campos de la zona. Más concretamente, se suelen hacer dos al año, uno por el mes de octubre y otro en mayo.

La razón es simple, durante la época estival el tipo de césped que se utiliza se denomina como 'Bermuda', una especie mucho más preparada para soportar grandes temperaturas y que necesita menos agua. «Este sistema de césped en invierno no crece, está en latencia y queda de color amarillo», según apunta la fuente consultada.

🌱 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒐𝒌 en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel 🏟️@royalverd ha iniciado la transición al césped de invierno 🔄 para que el terreno de juego luzca en las mejores condiciones cuando bajen las temperaturas ❄️#CórdobaCF | #LaLigaHypermotion pic.twitter.com/DOfbSVdBuX — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) September 23, 2025

Una vez llega el invierno, es necesario pasar a 'Ray grass', variedad que «necesita mucha más agua y que no tolera mucho el calor». Además, si no se realiza este proceso de cambio, puede provocar un mayor «riesgo de lesiones» además de tener complicaciones a la hora de disputar los partidos.

Tras el rodaje en la Ciudad Deportiva, el Córdoba viajará para lograr la primera victoria a domicilio frente a un recién ascendido como es la Real Sociedad B. Lo hará con bajas, y es que junto a las lesiones de Adilson y Alcedo se suma la sanción de Jacobo tras su expulsión frente al Racing. También estará pendiente si Albarrán puede estar disponible tras estar ausente dos jornadas seguidas por motivos personales.

