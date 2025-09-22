Así está el Córdoba CF en la clasificación tras el empate ante el Racing

El Córdoba CF ha disputado este domingo en El Arcángel la sexta jornada de la Liga Hypermotion ante el Racing de Santander. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 28 de septiembre en Anoeta a las 14.00 horas ante un duro rival como es la Real Sociedad B.

Actualmente, los blanquiverdes se encuentran en la decimonovena posición, en puestos de descenso a Primera Federación por la peor diferencia de goles con sus rivales, pero con 5 puntos empatado con Castellón, Real Sociedad B y Albacete. Todavía queda por disputarse este lunes el encuentro entre Burgos y Granada.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Deportivo. El conjunto coruñés ha logrado mantenerse invicto en sus seis primeros partidos y quiere seguir arriba. Le siguen muy de cerca el Cádiz. Tras ellos, Racing, Valladolid, Andorra y Las Palmas cierran el play off respectivamente aún con la jornada en juego.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF