Iván Ania empieza a predefinir varios fijos dentro del once del Córdoba CF

Aunque Iván Ania no ha repetido once en ninguna de las seis primeras citas de la competición, hay varios jugadores que se han convertido en parte esencial del esquema de juego del Córdoba CF. A pesar de que Iker Álvarez le ganó la partida a Carlos Marín frente al Racing, en cada línea de campo hay al menos un efectivo que ha disputado todos los partidos.

Comenzando desde la retaguardia, Ignasi Vilarrasa es el dueño del lateral izquierdo. Considerado como uno de los mejores en su posición durante la campaña pasada cuando vestía la elástica del Huesca, su fichaje fue una grata sorpresa tras haber sido deseado por equipos de Primera y Segunda División.

Su firma se cerró a escasos días del debut ante el Sporting, sin embargo, el de Granollers tuvo el beneplácito del preparador ovetense para jugar. Desde ese entonces, la lesión de larga duración de Juan María Alcedo y la ausencia de Carlos Albarrán por motivos personales ha permitido que haya sido titular en todas las citas.

Si se analiza el desempeño, el lateral blanquiverde ha empezado de menos a más, dejando una gran actuación frente al Racing de Santander en la que, además de estrenarse como goleador, hizo gala de la calidad que atesora y las cualidades que puede aportar al equipo.

Evolución a paso agigantados

El siguiente en esta lista es Fomeyem. El ex del Antequera se ha aclimatado perfectamente al fútbol profesional para convertirse en el zaguero zurdo de referencia para Iván Ania. Es una realidad que todavía tiene que mejorar con el balón a la hora de conectar con sus compañeros, no obstante, su capacidad resolutiva es el mayor estandarte del camerunés.

Noticia Relacionada El Córdoba CF finaliza su primer mes de competición sin mejorar el curso pasado Daniel Aragón A pesar de las grandes aspiraciones antes del debut liguero, los malos números ofensivos y defensivos no han permitido tener un mejor arranque respecto al año de la vuelta al fútbol profesional

Gracias a su portento físico, ha sido capaz de solventar varias ocasiones de peligro, destacando su endiablada carrera en el encuentro frente al Racing para evitar el gol lejano de Mantilla tras una salida infructuosa de Iker Álvarez. Su pareja de baile ha sido principalmente Xavi Sintes, pero su participación en el once puede complicarse con la vuelta de Rubén Alves.

Ya en la medular, tras sumar treinta y cinco titularidades la pasada campaña, la garra y el sacrificio de Isma Ruiz también han estado presentes en todas las fechas de esta temporada. Sus prestaciones como mediocentro defensivo son indiscutibles, en cambio, la duda nace sobre su compañero en la sala de máquinas.

Aunque son varios los que han intentado acompañarle, el nombre de Pedro Ortiz parece haber ganado más argumentos al ser un perfil parecido al de Álex Sala por su llegada a la portería contraria y su tacto con el esférico. A pesar de las molestias musculares, ha sumado cuatro titularidades.

Una ofensiva casi consolidada

Al haber partido de inicio en ambos extremos y en la mediapunta, Jacobo se ha convertido en el comodín ofensivo del preparador blanquiverde. Además de ser el pichichi del Córdoba con dos tantos, en esta campaña se ha erigido como uno de los jugadores de referencia por su desborde y llegada al área rival.

Noticia Relacionada El audio del VAR y el penalti del empate: «Golpea de forma temeraria con el codo» Daniel Aragón Aunque Carlos Muñiz no vio en primeras instancias el codazo sobre el zaguero blanquiverde, una vez pudo revisar las imágenes declaró la pena máxima

Tras el mercado veraniego su protagonismo parecía estar en duda por la competencia con Dani Requena, Theo y Dalisson, pero esa lucha ha potenciado su mejor versión para que el madrileño pueda brillar con más fuerza.

Ya en la punta del ataque, Sergi Guardiola ha acaparado el puesto de delantero titular en estos seis primeros partidos. Aunque sigue sin estrenarse como goleador, las grandes ocasiones que ha generado y su perfil de ariete combinativo le han permitido tener más argumentos para Iván Ania frente a Adrián Fuentes y Obolskii.

Dentro de estas menciones, también es preciso destacar a Carracedo, que también pudo lograr un pleno dentro del once inicial si no se hubiese dado su sorpresiva suplencia ante el Andorra. Sin embargo, pudo reivindicarse ante el Racing al lograr un gol y una asistencia. Además, Kevin Medina ha logrado salir de inicio en las dos últimas citas, por lo que sus buenas actuaciones pueden colocarle como otro de los fijos.