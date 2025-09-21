El Córdoba CF, con diez y de penalti, salva un punto in extremis ante el Racing de Santander (2-2)

No apto para cardiacos. Así se puede definir el partido vivido entre el Racing de Santander y el Córdoba CF. Hubo ocasiones de todos los colores, pero los blanquiverdes fueron incapaces de materializarlas hasta verse con un 0-2 en los últimos 20 minutos. De esto se aprovechó una escuadra cántabra que logró marcar dos tantos de Andrés Martín y Sangalli ante la pasividad defensiva local. Vilarrasa redujo distancias y, cuando todo pareció que estaba dictado para sentencia, un codazo de Salinas se transformó en el gol de Carracedo desde el punto de penalti previa revisión del VAR en el minuto 95.

Iván Ania hizo varios cambios respecto al once frente al Andorra. La más destacable fue la primera titularidad de Iker Álvarez que le ganó el pulso por primera vez a Carlos Marín. Además, también incluyó como novedades a Pedro Ortiz, que regresó tras su lesión, y un Carracedo que volvió a la bandera derecha en un esquema de juego con Kevin Medina, Jacobo y un Guardiola que portó el brazalete de capitán. La línea defensiva se mantuvo de nuevo con la pareja Sintes-Fomeyem junto a Vilarrasa y Carlos Isaac en los laterales.

El partido comenzó con ambos equipos intentando asustar a su rival, pero no eran capaces de dar el último pase decisivo. La primera declaración de intenciones la tuvo Jacobo desde la banda izquierda, pero su internada no encontró rematador y su centro se marchó desviado.

Precisamente de ese flanco estaba llegando el mayor peligro, forzando dos amarillas tempranas para Mantilla y Hernando respectivamente. Los blanquiverdes mostraron mayor temple con el esférico, llevando la batuta durante los primeros minutos pero sin suponer una gran amenaza.

Sin embargo, no todo estaba bajo control para un conjunto cordobesista que casi se ve por detrás en el marcador. Iker Álvarez tapó magistralmente un disparo de primeras de Jeremy tras un centro desde la banda izquierda. Tras esto, el juego estuvo parado tras la lesión de Puerta que se tuvo que marchar sustituido en el minuto 23.

Protagonismo para Iker Álvarez

Este parón frenó el ritmo del partido, donde dos lanzamientos de saque de esquina por parte del Córdoba fueron lo más destacado. Poco después, a Iker Álvarez no le pudo la presión de su debut y tapó perfectamente la internada de un Sangalli que embolsó un pase perfecto de Andrés Martín aprovechando un error en la zaga califal.

Tras este aviso, el Córdoba tuvo el control del partido y, por ende, las mejores ocasiones. Primero la tuvo por partida doble con un lanzamiento inicial de Vilarrasa, remate que no pudo blocar Ezkieta pero que no pudo aprovechar Kevin Medina en segundas instancias cuando el cronometro marcaba la primera media hora de partido.

Cuando pasaron dos minutos de esta acción, Sergi Guardiola perdonó ante Ezkieta tras superar a su marcador en un choque aéreo. A pesar de las arremetidas locales, Sangalli pescó dentro del área un balón suelto, pero una vez más el meta andorrano estuvo brillante para denegar el primer tanto local aunque se encontraba en fuera de juego. El encuentro llegó al descanso con un mejor sabor por parte del Córdoba, pero con la misión de mejorar de cara a puerta.

A pesar de las diabluras que generaron en un principio Carlos Isaac y Carracedo, el Racing golpeó primero. Una individualidad de Sangalli que no supo despejar la zaga cordobesista se convirtió en el tanto de Andrés Martín, acción por la que pidió perdón a la grada (0-1, min. 51). Como se ha podido ir viendo en esta temporada, el Córdoba se disolvió como un azucarillo.

Nuevos errores defensivos

En busca de dar más solidez a su juego, Iván Ania dio entrada a Theo Zidane y Rubén Alves, pero se logró más bien lo contrario. El conjunto cántabro supo aprovechar las espaldas de Carlos Isaac en un saque de esquina infructuoso para que Andrés Martín le devolviera el favor a Marco Sangalli en un dos para dos (0-2, min. 61).

Nada le salió al Córdoba durante los siguientes diez minutos que hicieron presagiar lo peor cuando el excordobesista Andrés Martín perdonó el tercero. Cuando todo indicaba que no había reacción cordobesista, Carracedo le sirvió un centro perfecto a Vilarrasa que remató a quemarropa para poner más cerca a los suyos (1-2, min. 72).

Se animaron los blanquiverdes que añadieron dinamita al ataque con Adrián Fuentes por Kevin Medina, pero llegaron las malas noticias. En en nueva internada a campo abierto de Andrés Martín, le frenó Jacobo y recibió su segunda amarilla en el minuto 79.

Con uno menos para los diez últimos minutos, el Córdoba intentó sumar gente al área con el cambio de Dani Requena, pero poco de poco sirvió. Justo cuando el Racing se marchaba como protagonista, un codazo de Salinas a Rubén Alves dentro del área se convirtió en una pena máxima que aprovechó Carracedo tras la revisión del VAR (2-2, min.98). Con este punto, los blanquiverdes respiran algo más ante uno de los grandes de la competición.

FICHA TÉCNICA Córdoba CF - Racing de Santander Córdoba CF: Iker Álvarez, Vilarrasa, Pedro Ortiz (Theo Zidane, min. 57), Isma Ruiz, Jacobo, Fomeyem, Sergi Guardiola, Xavi Sintes (Rubén Alves, min. 57), Carlos Isaac (Dani Requena, min. 82) Carracedo y Kevin Medina (Fuentes, min. 76) Racing de Santander: Ezkieta, Mantilla, Hernando (Facu, min, 89), Castro, Salinas, Aldasoro, Puerta (Martínez, min. 23), Andrés Martín, Canales (Suleiman, min. 89) , Sangalli (Vicente, min 71) y Jeremy (Villalibre, min. 71) Goles: 0-1, min. 51: Andrés Martín. 0-1, min. 61: Sangalli.1-2, min 72. Vilarrasa. 2-2, min 98. Carracedo Árbitro: Carlos Muñiz (Comité aragonés): Amonestó a los visitantes Mantilla, Hernando y Salinas. Expulsó por doble amarilla a Jacobo Incidencia: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion 25-26 disputado en El Arcángel ante 15.809 espectadores