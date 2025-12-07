Suscríbete a
ABC Premium

directo

CD Leganés - Córdoba CF en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

liga hypermotion 25-26

Sigue con nosotros la decimoséptima jornada de liga del equipo blanquiverde en el Ontime Butarque

Iván Ania sobre la visita a un Leganés en plena crisis: «No me fio de esas situaciones»

Isma Ruiz realiza un pase en un partido de esta temporada
Isma Ruiz realiza un pase en un partido de esta temporada lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF busca comenzar diciembre con buen pie tras un gris mes de noviembre donde solo han logrado cinco puntos de quince posibles. Tras caer ante un necesitado Cádiz en El Arcángel, ahora el cuadro blanquiverde viaja al Ontime Butarque para enfrentar ... a un Leganés en plena crisis deportiva y social. Con la eliminación pepinera del pasado jueves en Copa del Rey ante el Albacete (1-2), Paco López fue destituido del banquillo madrileño y su puesto lo ocupará Igor Oca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app