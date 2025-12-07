CD Leganés - Córdoba CF en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

El Córdoba CF busca comenzar diciembre con buen pie tras un gris mes de noviembre donde solo han logrado cinco puntos de quince posibles. Tras caer ante un necesitado Cádiz en El Arcángel, ahora el cuadro blanquiverde viaja al Ontime Butarque para enfrentar ... a un Leganés en plena crisis deportiva y social. Con la eliminación pepinera del pasado jueves en Copa del Rey ante el Albacete (1-2), Paco López fue destituido del banquillo madrileño y su puesto lo ocupará Igor Oca.

Con un ambiente enrarecido en Leganés, el Córdoba tendrá de vuelta a Rubén Alves, Carracedo y Dani Requena, por lo que el once blanquiverde es posible que tenga notorias novedades en cada línea de campo. Respecto a las bajas, a las lesiones de Adilson, Vilarrasa, Diego Bri y Fomeyem, Theo Zidane estará ausente al tener molestias musculares en el último entrenamiento de la semana.

Con este contexto, los blanquiverdes -con veintiún puntos- encadenan cuatro jornadas sin conocer a victoria, lo que ha hecho que la lucha por el play off se aleje y los puestos de descenso estén cada vez más cerca. Precisamente, quién esta metido de lleno en la zona de peligro es un Leganés que solo ha logrado una victoria en sus últimos seis partidos ligueros.

Un Leganés muy necesitado

A pesar de mantenerse invicto en las cinco primeras jornadas, la escuadra pepinera entró en declive motivado especialmente por su reciente fragilidad defensiva. En los últimos cinco partidos, han encajado once goles, una media de dos tantos por partido que le hacen ser el segundo peor equipo de la competición en este periodo de tiempo.

Si se ahonda más en su dinámica, el Leganés es el peor local de Segunda División al lograr cinco puntos de veintiún posibles. Por ello, este escenario se postula cuanto menos idílico para los blanquiverdes para volver a triunfar. Sin embargo, la llegada de Igor Oca supone una clara arma de doble filo. Aunque ha tenido poco tiempo para conocer al equipo, el plan de partido que estaba en la cabeza de Iván Ania puede desvanecerse totalmente si al final Oca logra anteponer su estilo de juego.

Por último, el Leganés también llega muy mermado en cuestión de efectivos. El exblanquiverde Marvel y Duk vieron la roja directa la pasada jornada, sanciones a la que se une Diawara tras ver la quinta amarilla. Además, Rubén Peña y Rubén Pulido son bajas seguras al encontrarse lesionados. También será duda el central Lalo Aguilar tras sufrir una lesión muscular hace dos semanas.