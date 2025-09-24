El Córdoba y su 'batalla' con los filiales: balance positivo en la última década

El Córdoba CF afronta este domingo un duelo clave frente a la Real Sociedad B. Además de luchar por la primera victoria a domicilio de la temporada, tres puntos serían vitales para salir de la zona de descenso tras un arranque donde las irregularidades han sido las protagonistas.

Aunque pueda parecer lo contrario, las canteras no son moco de pavo. Su mezcla de juventud y desparpajo son siempre un peligro para los rivales de cualquier categoría. En este sentido, la escuadra cordobesista suma un balance ciertamente positivo ante los diez filiales que se ha enfrentado en la última década.

Si se realiza un balance, se consiguieron diecisiete victorias, ocho empates y trece derrotas entre los treinta y ocho partidos que se registran. Aunque las estadísticas son nada más que una mera cifra, este hecho da un extra de confianza para esta jornada clave para los pupilos de Iván Ania.

El referente más lejano se data en la temporada 2015-2016, año en el que los blanquiverdes lamieron las mieles del ascenso tras caer en el playoff. En esa campaña, en la categoría de plata del fútbol español se encontraba el Bilbao Athletic, conjunto al que se antepusieron por partida doble.

En el siguiente curso, el Sevilla Atlético logró dar el salto desde la categoría de bronce. Respecto a sus duelos con los califales, pudieron superarles en este particular derbi andaluz en las dos citas ligueras por la mínima.

La Segunda División de la 2017-2018 albergó dos equipos 'B' que, a la postre, acabarían descendiendo. Además del ya nombrado filial sevillista, el Barcelona B también estuvo presente. Analizando al balance con cada uno de ellos, el Córdoba sumó cuatro puntos de los seis posibles ante el Sevilla Atlético. En el caso de la cantera culé, nada pudieron hacer al caer en los dos compromisos ligueros.

Una racha negativa

Tras comenzar su caída a los infiernos en la temporada 2019-2020, la anteriormente llamada Segunda División B tuvo que cancelarse a mitad de curso por los efectos de la pandemia global de la COVID-19. Sin embargo, sí que se pudo dar la oportunidad de celebrarse los partidos frente Sevilla Atlético, Recreativo Granada y Cádiz B.

En este nuevo capítulo con los hispalenses, la diosa de la victoria le dio un triunfo para cada conjunto. A pesar de ser superados en la capital andaluza (2-1), este mismo marcador se repitió a favor en Córdoba. Respecto al equipo nazarí, se logró sumar los seis puntos. Por último, el club gaditano perdió en el primer envite y firmaron tablas en segunda cita.

Ya con la normalidad reinstaurada en el fútbol, la 2020-2021 además de ser una campaña con numerosos filiales, también fue el momento donde los blanquiverdes tocaron fondo con su descenso a Segunda Federación.

Con el Recreativo Granada empataron por partida doble, el Sevilla Atlético fue su verdugo con dos victorias a su favor y el Betis Deportivo mandó a los cordobesistas al playoff de la lucha por la permanencia tras ganar en El Arcángel en la última jornada. Anteriormente firmaron tablas en la novena jornada. Finalmente, el Cádiz Mirandilla le relegó al descenso en esta fase donde sumaron un triunfo y una derrota.

El camino a Segunda División

Ya en el cuarto escalón del fútbol español, el Córdoba fue una apisonadora para lograr el ascenso. En aquel curso se encontraba el filial gaditano, superándoles en dos ocasiones, y a la academia de Las Palmas a la que se le pudo vencer una vez y empatar otra.

Con el recuerdo más fresco de los años en Primera Federación, la 2022-2023 dejó otras dos citas con canteras de Primera División. El Real Madrid Castilla fue un duro hueso de roer al registrarse un empate y una derrota. Algo mejores fueron los números ante el Celta Fortuna al conseguir superarles en una ocasión, pero para después caer en El Arcángel.

En el año del ascenso, y último precedente de encuentros con filiales, los blanquiverdes tuvieron resultados dispares. Por un lado, contra el Atlético Madrileño se obtuvieron dos triunfos, logrando una de las mayores goleadas de la historia contemporánea del club (1-6). En la otra cara de la moneda, frente al Recreativo Granada y Real Madrid Castilla solo se pudo materializar dos triunfos tras perder contra cada uno de ellos en una ocasión.

Ya en playoff, todavía permanece grabada en la retina de los aficionados cordobesistas la serie frente al Barcelona B. Un empate en el Johan Cruyff para después lograr la épica en El Arcángel fue argumento suficiente para poner el broche de oro a la última campaña en Primera Federación y lograe el ansiado ascenso a Segunda División.