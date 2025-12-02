Supermercados y centros comerciales que abren el 8 de diciembre en Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo lunes, 8 de diciembre, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha marcada en rojo en el calendario en todo el territorio nacional, puesto que figura entre los ocho festivos comunes recogidos en el almanaque oficial.

Muchos supermercados y ... centros comerciales van a ver alterado su horario habitual de apertura, y algunos incluso echarán la persiana durante esa jornada. Consulta a continuación horarios y establecimientos que abren el 8 de diciembre.

Horarios de supermercados el 8 de diciembre Lidl: abrirá el lunes de 9.00 a 21.30 horas.

Mercadona: cerrará todas sus tiendas el 8 de diciembre.

Aldi: tendrán sus puertas abiertas de 9.00 a 21.30 horas el Día de la Inmaculada

Día: sus establecimientos también abrirán el día 8, si bien algunos cerrarán a las 21.00 y otros, a las 21.30.

Deza: sus supermercados tendrán horario reducido el lunes 8, de 9.00 a 15.00 horas.

Carrefour: abrirán de 10.00 a 22.00 horas. Los Carrefour Express, por su parte, lo harán de 9.00 a 22.00 horas, o de 10.00 a 22.00, según el centro.

Piedra: abrirá el día 8, de 9.30 a 14.30.

Cash Ahorro: estarán abiertos de 9.30 a 14.30 horas.

Proxi: sus supermercados permanecerán abiertos al público de 8.15 a 22.00 horas.

Óptima: también abrirá de 8.15 a 22.00 horas. En cuanto a los centros comerciales, la mayoría abrirá en su horario habitual el Día de la Inmaculada. •Carrefour. La Sierra y Zahira abrirán de 10.00 a 22.00 horas. •El Corte Inglés. No modifica sus horarios el próximo 8 de diciembre: abrirá de 10.00 a 22.00 horas. •El Arcángel. Abrirá en horario de 10.00 a 22.00 horas. •Los Patios. Estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

