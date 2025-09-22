El Córdoba CF finaliza su primer mes de competición sin mejorar el curso pasado

Tras el empate ante el Racing de Santander, el Córdoba CF cierra su primer mes de competición con unos números un tanto irregulares y poco deseados. Reinan las notas negativas sobre las positivas, pero todavía quedan muchas jornadas para que se pueda ver una imagen mucho más convincente, aunque no se han mejorado los números respecto al año pasado cuando el equipo discurría por esta misma fecha.

Dentro de los seis primeros partidos, los blanquiverdes han logrado cinco puntos de los dieciocho posibles para posicionarse en el decimonoveno puesto, es decir, una renta que les deja dentro de la zona de descenso por la peor diferencia de goles en el cuádruple empate con Castellón, Real Sociedad B y Albacete.

El inicio del calendario ha tenido una simbiosis de rivales punteros dentro de la competición junto a equipos que, a priori, deberían estar en la mitad de la tabla. El camino comenzó con la derrota a domicilio ante el Sporting, resultado que se repitió ante Las Palmas en el Arcángel.

Problemas a domicilio

Tras esto, llegó el primer punto en Pucela para después encadenar una victoria de oficio ante el Castellón. Por último, el Córdoba tropezó en Andorra y logró un empate a la épica en el reciente duelo ante el Racing. En definitiva, los blanquiverdes solo han logrado un punto fuera de casa frente a los cuatro que han logrado en el templo ribereño.

Respecto a juego, uno de los aspectos más destacados ha sido sin duda la falta de gol. Frente al Racing se pudo ver a un equipo mucho más propositivo, con el «espíritu» de la pasada temporada tal y como indicó Iván Ania en la rueda de prensa posterior al encuentro. Sin embargo, es urgente mejorar de cara a puerta en un partido donde se realizaron veinticuatro remates y solo se anotó en dos ocasiones.

Con siete dianas en total, el ataque cordobesista parece que tiene la pólvora mojada en estas seis primeras fechas. Si se pone en comparativa con otros equipos, son el decimotercer equipo de la competición en este apartado, aunque están empatados con Ceuta, Sporting y Las Palmas. Duplicando estas cifras se encuentran arriba Racing de Santander con diecisiete y Deportivo con quince. Ahondando más en esta estadística, es reseñable que los recién ascendidos Andorra y Real Sociedad B superen a los blanquiverdes con diez y ocho goles respectivamente.

Falta de precisión y solidez defensiva

Hombre por hombre, el máximo goleador es Jacobo con dos tantos, liderando una lista donde están presentes Adrián Fuentes, Vilarrasa, Carracedo y Kevin Medina, todos ellos con una diana, además del logrado en propia puerta frente al Andorra. Tal y como se puede ver, dentro de esta ristra no se encuentra Sergi Guardiola, jugador que está teniendo un inicio complicado de cara al gol a pesar de haber gozado de numerosas ocasiones.

Ya en la otra parcela del campo, otro dato que preocupa es la cantidad de goles que ha concedido el Córdoba. A pesar de que la pareja Sintes-Fomeyem se ha consolidado en el once, varios errores puntuales han costado muy caros durante este comienzo liguero.

Con once tantos, los pupilos de Iván Ania son, junto al Castellón, la séptima escuadra que más encaja en Segunda División. Además, solo han logrado una única portería a cero tras el empate frente al Valladolid, aunque ocupan la zona media en esta clasificación ya que solo doce equipos han obtenido mejores resultados.

Aunque no haya sido el inicio más brillante, el conjunto califal reina en un dato que, a priori, debería de haber arrojado mejores resultados según la lógica futbolística. Con un total de 57,7% de posesión, el plantel cordobesista ha logrado anteponerse en cinco ocasiones a sus rivales en el control del esférico, siendo el dato más apabullante el 68% logrado frente al Racing. Esto demuestra que, si no se tiene criterio a la hora de atacar, de nada sirve tener el balón en un juego falto de ideas como se ha podido ver en algunas ocasiones.

Sin evolución respecto al año pasado

Con el precedente de ser un equipo más asentado y con un mercado estival que mejora, a priori, al del año pasado, no son muchas las diferencias respecto al primer curso en la vuelta a la categoría de plata del fútbol español. Si se toma de referencia la sexta jornada, el Córdoba logró los mismos resultados y, por ende, los mismos puntos.

En ese entonces, El Arcángel fue testigo del primer triunfo ante el Deportivo y de los empates ante Málaga y Burgos, aunque, al igual que en la presente campaña, a domicilio llegaron los peores resultados con las derrotas de Mirandés, Elche y Huesca. En números, solo se lograron seis tantos, aunque se encajó un tanto menos que en temporada actual, además, se lograron las mismas porterías a cero.

Con un equipo que necesitaba aclimatarse a la categoría, las dudas también estuvieron presentes, pero se logró estar fuera del descenso al colocarse en la decimoctava posición. Está claro que para el Córdoba los inicios son complicados, pero el equipo necesita reaccionar para evitar los errores del pasado y pensar en objetivos más grandes.