La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

La Macarena ha regresado a su basílica tras cuatro meses de ausencia, justo a primera hora de la mañana de uno de los días más importantes del año para Sevilla, el de la Inmaculada Concepción. Durante este tiempo ha estado retirada del culto para ... ser restaurada por Pedro Manzano en las propias dependencias de la hermandad. Un mes en tratamiento de anoxia y tres más en lo que es la intervención propiamente dicha que se han hecho eternos para los hermanos y devotos de la Virgen de la Esperanza, pero la dolorosa ha recuperado todo su esplendor y vuelve a pisar el suelo de Sevilla para ser venerada durante tres jornadas.

Acaba la tristeza y vuelve la alegría al barrio de la Macarena porque la Virgen ha regresado. Los vecinos han llenado las calles de estampas y fotografías colocadas por la feligresía de San Gil, junto con las grandes lonas con su rostro instaladas en los aledaños de la basílica anunciando la vuelta de la imagen. La veneración durará desde este lunes entre las 6.00 y las 23.00 horas hasta el miércoles 10. Tanto el martes como el miércoles, el horario será de 7.00 a 21.00 horas.

Termina así uno de los periodos más complicados vividos por la hermandad de la Macarena, propiciado por la fallida intervención acometida por el profesor Arquillo el pasado verano, con aquel cabildo extraordinario en el que se aprobó, pero no por unanimidad, la restauración de la Virgen por parte de Pedro Manzano. Han sido unos meses especialmente duros en el seno de la corporación, coincidiendo además con los prolegómenos y la celebración del cabildo de elecciones. Ahora, por fin, todo comienza a volver a la normalidad en la Macarena.

María Santísima de la Esperanza Macarena ya aguarda al pie del presbiterio de la Basílica a los hermanos y devotos que llevan tanto tiempo ansiando reencontrarse con Ella y venerarla.



Comisiones de seguimiento

Esta restauración ha contado con dos comisiones de seguimiento. La primera, de supervisión, ha estado formada por Antonio Rodríguez Babío (delegado de Patrimonio del Arzobispado de Sevilla), José Roda Peña (catedrático de Historia del Arte), José Luis Gómez Villa (jefe del Centro de Intervención del IAPH), Juan Manuel Miñarro López (profesor titular de la Universidad de Sevilla, Bellas Artes y Conservación y Restauración, escultor-imaginero) y Enrique Parra Crego (químico).

La segunda, una comisión de trabajo, ha estado integrada por Carmen Mañero Gutiérrez (profesora titular de la Facultad de Bellas Artes y doctora en Bellas Artes), Araceli Montero Moreno (conservadora-restauradora del IAPH), Rocío Magdaleno Granja (conservadora-restauradora del IAPH), Eugenio Fernández Ruiz (técnico de examen por imagen y radiólogo del IAPH), Enrique Gonzálvez González (experto en soportes lignarios), Manuel Peña Suárez (pintor y policromador), Esteban Sánchez Rosado (escultor e imaginero) y Emilio Sáenz (fotógrafo).

La restauración de Pedro Manzano

A lo largo de estos tres meses, el restaurador Pedro Manzano, a través de los vídeos emitidos por la hermandad, ha ido detallando el proceso de restauración de la Macarena. La primera fase consistió en un tratamiento de anoxia, destinado a solventar el ataque de xilófagos detectado mediante técnicas de imagen. Este proceso comenzó cuando la imagen fue retirada del culto y concluyó a mediados de septiembre.

Esta intervención se realizó con el fin de «eliminar el oxígeno, elemento vital para los tejidos de los seres vivos». Dentro de los tipos existentes, se aplicó la llamada anoxia anóxica, que se produce cuando no hay oxígeno disponible en el medio ambiente en el que se encontraba el objeto.

La segunda fase de la restauración consistió en la intervención directa de la imagen, atendiendo primeramente en las cuestiones detectadas mediante imágenes médicas, como el desencuentro entre las maderas e incluso el posible ataque que se observa en la parte posterior de la espalda, dando paso a una consolidación estructural, y finalmente abordaremos la intervención sobre la policromía.

Por otra parte, se le retiró la pasta de madera que la dolorosa había recibido durante la intervención de Arquillo, recuperando así su mirada original. En octubre, la Macarena fue trasladada de nuevo al Centro Nacional de Aceleradores (CNA) para someterla a una nueva tomografía axial computarizada (TAC), con el objetivo de corroborar que las intervenciones sobre las patologías estructurales de la imagen habían resultado satisfactorias y permitir así acometer la última fase del proceso de restauración.

﻿Otras de las labores realizadas sobre la imagen incluyeron una prueba de luz, el estucado de las manos y del busto de la Esperanza, así como la recolocación del perno de la corona —que se encontraba en perfectas condiciones de conservación y uso— en el eje central del rostro. Por otro lado, se informó los resultados negativos de los análisis biológicos sobre la presencia de hongos, la extracción de muestras para la identificación de la especie de madera y la realización de la prueba de carbono 14, así como los resultados del análisis químico de la policromía, que permitieron identificar los barnices aplicados en la última intervención del profesor Arquillo. Finalmente, el conservador Pedro Manzano aplicó una capa de barniz para poder iniciar la reintegración cromática final.

Por último, tras la reposición de los estucos, el enrasado y la primera reintegración cromática mediante acuarela para ajustar el tono general de la policromía, el restaurador aplicó una capa de barniz destinada a avivar el color y proteger la policromía original de la imagen frente a humos y grasas en el futuro. Además, se llevó a cabo el trabajo de recomposición de los ojos, mejillas, boca y frente, la zona más sensible y visible de la imagen, así como la reintegración cromática oculta de la vestimenta, la extracción de madera de la estructura de la Virgen para identificarla.