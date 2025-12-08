Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

restauración

La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

La Virgen de la Esperanza ha sido restaurada por Pedro Manzano en los últimos tres meses y estará tres días expuesta en veneración

La Macarena regresa este lunes para devolver la Esperanza a Sevilla

La Macarena, tras la restauración de Pedro Manzano
La Macarena, tras la restauración de Pedro Manzano emilio sáenz
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

La Macarena ha regresado a su basílica tras cuatro meses de ausencia, justo a primera hora de la mañana de uno de los días más importantes del año para Sevilla, el de la Inmaculada Concepción. Durante este tiempo ha estado retirada del culto para ... ser restaurada por Pedro Manzano en las propias dependencias de la hermandad. Un mes en tratamiento de anoxia y tres más en lo que es la intervención propiamente dicha que se han hecho eternos para los hermanos y devotos de la Virgen de la Esperanza, pero la dolorosa ha recuperado todo su esplendor y vuelve a pisar el suelo de Sevilla para ser venerada durante tres jornadas.

