La leyenda de Juanín ya está grabada junto a El Arcángel

Aunque haya pasado más del tiempo deseado, finalmente se ha podido instaurar la Glorieta Juan García Díaz 'Juanín' en honor al mítico '8' blanquiverde. Aunque por la mañana se reflejaba la errata en la rotulación del apellido del jugador, finalmente esto se quedó en anécdota y no empañó un acto emotivo y exigido por muchos sectores del cordobesismo.

Al acto de inauguración pudieron asistir el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, el presidente de la Asociación de Jugadores Veteranos, José Ortega, junto a otras leyendas que se enfundaron la blanquiverde, y el alcalde de Nerva, José Luis Lozano, representando así sus raíces onubenses. Y como no podría ser menos, también estuvieron presentes sus hijos Pilar y Juan, protagonistas al descubrir el rótulo y hacerles entrega de una camiseta blanquiverde con el nombre de Juanín junto a su característico '8'.

Sus números como blanquiverde

Rememorando su leyenda, el jugador blanquiverde disputó un total de 318 partidos oficiales desde su llegada en la temporada 60-61. Desde entonces, durante diez años pudo brindar su mejor fútbol a los aficionados cordobesistas al lograr 77 tantos, todos ellos divididos en Segunda División y en una de las mejores eras del club durante las siete campañas que estuvo en Primera desde el año 62 hasta el 70.

Durante esta etapa en la máxima categoría del fútbol español, Juanín siguió dejando su marca al disputar 183 encuentros y lograr 44 dianas. Además, suyo fue el primer gol del Córdoba en la élite ante el Valladolid. Una vez retirado, llegó a ser el entrenador del primer equipo en varias ocasiones.

Si se analizan todos estos datos, el mítico blanquiverde ocupa la tercera posición en jugadores que más veces se ha enfundado la elástica del Córdoba, empatado con Simonet y superado por José Luís Navarro por una fecha más.

Tras su fallecimiento en el mes de marzo de 2013, el club comunicó el retiro de su número 8, sin embargo, las exigencias de las inscripciones y que dentro del fútbol español no se pueden elegir dorsales más allá del 25 no permitieron que esto se pudiera llevar a cabo.

Con este hito, finalmente Juanín podrá estar presente cerca de El Arcángel, donde podrá ser rememorado por el sector más veterano de aficionado y seguro que se convertirá en ejemplo para las futuras generaciones de cordobesismo.