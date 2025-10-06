Suscribete a
Aliança Catalana dispara su militancia y presencia en redes

El partido de Orriols, impulsado por la Diada, crece a un ritmo de 200 nuevos militantes cada 15 días

Aliança Catalana no se presentará a las generales pese a su auge en los sondeos

La candidata de Aliança Catalana Sílvia Orriols, durante la campaña de las autonómicas catalanas de 2024
La candidata de Aliança Catalana Sílvia Orriols, durante la campaña de las autonómicas catalanas de 2024 ep

Daniel Tercero y Àlex Gubern

Barcelona

El partido de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, no deja de crecer en número de militantes y la expectativa creada atrae el interés político y mediático, que se ve reflejado en un aumento de búsquedas en internet y presencia en redes. El fenómeno, que se posiciona en contra de la inmigración ... –especialmente la vinculada al islam– y los españoles que llegan a Cataluña desde otros puntos del país –es la formación independentista más radical–, mezclados con gotas de inseguridad en algunos barrios, está impactando en Cataluña de tal manera que todos los sondeos auguran un terremoto político en las próximas elecciones municipales.

