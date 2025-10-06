Aliança Catalana dispara su militancia y presencia en redes

El partido de Sílvia Orriols, Aliança Catalana, no deja de crecer en número de militantes y la expectativa creada atrae el interés político y mediático, que se ve reflejado en un aumento de búsquedas en internet y presencia en redes. El fenómeno, que se posiciona en contra de la inmigración ... –especialmente la vinculada al islam– y los españoles que llegan a Cataluña desde otros puntos del país –es la formación independentista más radical–, mezclados con gotas de inseguridad en algunos barrios, está impactando en Cataluña de tal manera que todos los sondeos auguran un terremoto político en las próximas elecciones municipales.

Fuentes del partido, que tiene dos diputados en el Parlamento de Cataluña y como punta de lanza municipal la alcaldía de Ripoll (Gerona), señalan a ABC que «ahora mismo ya somos 1.625 afiliados activos». La cifra podría parecer insuficiente, como para calificar a Aliança de partido emergente, pero lo más llamativo de este dato es que, desde la Diada, día festivo en el que Orriols destacó por encima de otros líderes independentistas, el crecimiento de la militancia es a un ritmo de 200 personas cada 15 días. «El ritmo de altas continúa creciendo semana tras semana», señalan desde el cuartel general de la formación, en Ripoll. A modo de ejemplo comparativo, se estima que la CUP tiene unos 3.000 afiliados y Junts, alrededor de 6.500 militantes.

«Municipios estratégicos»

«Tras la Diada hemos constatado un repunte clarísimo de afiliados, especialmente entre la gente joven y los profesionales de sectores estratégicos, que quieren implicarse y hacer crecer el proyecto en toda Cataluña», concretan las mismas fuentes consultadas. De hecho, la valoración coincide con lo que apuntan los sondeos, que la gente joven está cayendo en las redes electorales de la formación: veinteañeros desacomplejados en asuntos como la inmigración y la seguridad y radicalmente independentistas, si bien este último parámetro se difumina.

La dirección ya tiene organizado el partido en 29 de las 41 comarcas catalanas y estos días están desembarcando en la zona de Lérida y el Ebro. En Tortosa (Tarragona), sin ir más lejos, han celebrado este sábado una convención para formar a cuadros locales. «Ya tenemos equipos implicados en la organización del partido en esas zonas; y seguimos consolidando la presencia en las áreas urbanas y metropolitanas, que son imprescindibles para afrontar con garantías la cita electoral municipal de 2027», especifican, reconociendo, igualmente, que es muy complicado poder presentarse en los casi mil municipios de Cataluña.

«Solo presentaremos candidaturas donde podamos contar con equipos sólidos y comprometidos. El objetivo es presentarse en la mayoría de las capitales de comarca, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y en municipios estratégicos de la Cataluña interior». ¿Cuáles son estos municipios? Manresa, Olot, Vic, Berga, Igualada, Cervera, Mollerusa, Figueras, Bañolas y «ampliar nuestra presencia en la mayoría de poblaciones del Ripollés [comarca cuya capital es Ripoll]».

En cualquier caso, el crecimiento de la militancia es el reflejo del interés político, mediático y ciudadano que está generando el efecto Orriols. Un análisis de la evolución del impacto digital de Aliança muestra una clara tendencia general: las interacciones en las redes sociales han aumentado de forma constante, con picos en 'posts' sobre temas como inmigración, seguridad nacional o independencia catalana (algunos superan los 4.000 'likes' y 1.000 'reposts'). La cuestión a resolver es si este 'engagement' es algo coyuntural por un pico de visibilidad política o a una atracción concreta por el contenido generado.

De momento, los datos permiten apostar por la segunda de las opciones. Así, la cuenta de Orriols en X, por ejemplo, no ha dejado de crecer en 'likes', 'reposts', 'replies' y 'views' por comentario realizado por la alcaldesa de Ripoll y diputada autonómica. Si en abril de este año la media de 'me gustas' por 'post' era de 1.500, ahora, en octubre, llega a 3.000. Los retuits de 400 a 1.000; las respuestas de 80 a 200; y las visualizaciones de 40.000 a 70.000. El avance en la comunicación de sus mensajes es notable.

Ruptura del movimiento

El aumento del interés por esta formación también se constata en las búsquedas en internet fuera de las redes sociales. Si en septiembre de 2024 la atención de Orriols y Aliança no superaba el 25% (siendo el 100% el interés de búsqueda máximo), un año después se sitúa por encima del 50%, con picos que llegan al máximo y sin bajar nunca del 25% desde febrero. Por partidos, en esta misma medición en las últimas semanas, Aliança ya está mano a mano con Junts y ERC y supera al PSC con creces.

Ripoll, los problemas de gobernar rebajando las expectativas de máximos Sílvia Orriols está comprobando en primera persona que una cosa es lanzar proclamas y otra, bien distinta, gobernar. La semana pasada tuvo que retirar la prohibición del velo islámico en equipamientos municipales de Ripoll en la modificación de la ordenanza de civismo, que acabó aprobándose en el pleno. Aliança trató de aprobar la nueva ordenanza incluyendo la prohibición del velo islámico en febrero pero la oposición la rechazó y, finalmente, tras retirar este punto, el martes recibió los apoyos de Junts y Som-hi Ripoll. La nueva norma prohíbe la venta de alcohol y tabaco a partir de las 22 horas en los supermercados y restringe jugar con pelota en zonas no habilitadas a los mayores de 8 años. Rebajar expectativas y negociar. Orriols gobierna Ripoll.

Si todos estos datos fríos se transforman en realidad tras pasar por las urnas en 2027 (municipales) y 2028 (autonómicas), Cataluña entrará en una nueva fase política y de difícil gobernabilidad en ayuntamientos y Generalitat. Fuentes políticas del Govern reconocen a ABC que la consolidación de Orriols sería «una mala noticia» para la comunidad, pero, a la vez, una quiebra total del bloque independentista, que estaría formado por formaciones prácticamente antagónicas en el eje ideológico, lo que alejaría la posibilidad de plantear una alternativa.