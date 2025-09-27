Aliança Catalana no se presentará a las generales pese a su auge en los sondeos

Todos los sondeos publicados hasta el momento sitúan a Aliança Catalana, la formación separatista de ultraderecha fundada por Sílvia Orriols, como la fuerza política que más crece en Cataluña. Pero pese a eso, y con todos los partidos ya trabajando en el próximo ciclo ... electoral, los de Orriols descartan ya concurrir a las elecciones generales como sí hacen Junts, ERC o en su momento la CUP. Fuentes de Aliança Catalana consultadas por ABC señalan que «no se nos ha perdido nada en Madrid«.

El partido que lidera la alcaldesa de Ripoll (Gerona), que está cogiendo músculo a través del municipalismo –con fugas de JxCat y Esquerra– y que está organizando su estructura orgánica y administrativa, quiere centrarse en las elecciones municipales de 2027 y en las autonómicas de 2028.

Salvo un adelanto electoral por parte de Salvador Illa, que por segundo año consecutivo no logrará aprobar los Presupuestos, gobernando desde que tomó posesión del cargo con los de Pere Aragonès, las elecciones locales serán la primera gran prueba de fuego para Orriols, que en los últimos comicios municipales logró ser la fuerza más votada en Ripoll y logró la alcaldía ante la incapacidad del resto de grupos a articular una alternativa.

Noticia Relacionada Los alcaldes de Junts piden un giro pragmático al partido ante la irrupción de Aliança Catalana À. Gubern Los ediles de la Cataluña interior temen verse superados por el discurso de Sílvia Orriols

En la dirección de Aliança saben que viven un momento dulce. Que la coincidencia de casi todos los sondeos en que son la fuerza que más suben, no es casual.Aunque prefieren ser prudentes a la hora con unas encuestas que hace un año y medio les daban hasta diez escaños y, por unos pocos votos y el sistema electoral, se quedaron con únicamente dos representantes.

Ahora, principalmente a costa de Junts, las encuestas que se han publicado les impulsa hasta los 19 parlamentarios, con un triple empate con los de Carles Puigdemont y los de Oriol Junqueras.

Objetivo: la Generalitat

Sílvia Orriols, que cada vez tiene más seguidores en Cataluña, gracias a su lenguaje claro y conciso contra la inmigración ilegal, tiene un objetivo claro: la Generalitat de Cataluña.

En el equipo de la alcaldesa de Ripoll, teniendo en cuenta esos sondeos y sus propias sensaciones en la calle, no descartan incluso el sorpaso a las fuerzas separatistas que durante la última década han reinado en Cataluña.

Por eso fijan todos sus esfuerzos ahí, en lograr que ese triple empate que pronostican algunas casas de encuestas, se decante a favor suyo. De tal forma que cualquier alternativa gubernamental liderada por el separatismo implique que Sílvia Orriols sea la candidata a la presidencia de la Generalitat.

Logre o no los apoyos para relevar a Salvador Illa, algo que se antoja difícil por la opinión que tienen sobre Aliança Junts y ERC, en el entorno de la líder de la formación consideran que obligar a los dos principales partidos a pronunciarse en contra de dar sus votos a favor de una presidenta separatista les beneficiaría de cara a las próximas elecciones.

En Aliança Catalana hablan en todo momento de «una carrera de fondo« . »No tenemos prisa, vamos a hacer las cosas bien y la respuesta de los ciudadanos nos demuestran que las estamos haciendo bien« señalan fuentes de la formación.

Orriols aspira llegar a esas elecciones catalanas con el impulso de las municipales de un año anterior. Además de mantener las alcaldías que ya tienen, se fijan como objetivo un buen resultado en ciudades como Salt, Roses, Olot o Manresa.