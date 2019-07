Carmena, de los líderes independentistas en prisión: «No son presos políticos en absoluto» Cuestionada por su relación con Pablo Iglesias, la excalcaldesa de Madrid ha asegurado que no habla con el líder de Unidas Podemos desde septiembre y que durante los últimos cuatro años solo han tenido «tres conversaciones»

Europa Press Barcelona Actualizado: 16/07/2019 16:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena (Más Madrid) ha afirmado este martes que los líderes independentistas que impulsaron el 1-O y que están en prisión preventiva «no son presos políticos en absoluto».

«El debate es sobre si ha habido una actitud en contra de la Constitución. El estatus de preso político tiene lugar cuando hay una vulneración de los derechos humanos y no hay Estado», ha esgrimido la exjueza en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Carmena considera que, si se incumplen las normas y se rompe o se corrompe el ordenamiento jurídico, debe haber consecuencias que pueden ser penales: «Pero no creo que tenga que haber prisión provisional. Solo en los casos excepcionales».

Con todo, ha destacado que la prisión preventiva debe ser siempre una excepción porque «es odiosa y hay que evitarla», pero ha insistido en la necesidad de diálogo entre administraciones cualquiera que sea el sentido de la sentencia.

Su relación con Pablo Iglesias

Cuando queda menos de una semana para el pleno de investidura que hay previsto para elegir un presidente del Gobierno, Carmena ha defendido la constitución de un ejecutivo "lo antes posible", pero ha subrayado que ella no es nadie para hacer pronósticos.

Preguntada por su relación con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, respondió que ella siempre ha sido "independiente".

«Desde septiembre que no hablo con él. No ha habido una gran relación. Siempre he estado independiente. En estos cuatro años creo que solo he tenido tres conversaciones», ha sentenciado sobre su relación con Pablo Iglesias.