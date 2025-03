El asesor de De la Rosa relató en el Cesid cómo pagaron 200 millones de dólares a partidos y sindicatos

Folchi confirma su relato: «Fui al Cesid a contar la verdad»

El abogado y ex asesor fiscal de Javier de la Rosa, Juan José Folchi , se reafirmó ayer en todo lo que reveló en la sede del Cesid el 16 de enero de 1995: «La reunión existió y lo que allí dije al señor Manglano fue la verdad. Volvería a repetirlo, si me acordara exactamente de mis palabras, que no es el caso, pero yo conté la verdad que yo conocía». En cuanto a los nombres de los supuestos intermediarios de los partidos políticos, Folchi asegura que «yo no tuve ningún contacto personal con los nombres citados, sino que tenía un conocimiento referencial, por quien fuera», pero declina aclarar si fue De la Rosa quien le daba esas identidades.

Consultado por este periódico, Abel Matutes dijo: «No tengo nada que ver con esas operaciones financieras, me suena a cuento chino. Lo niego rotundamente».

Por su parte, Julio Feo aseguró a ABC que su participación en ese reparto de dinero kuwaití «es absolutamente falsa , es la primera vez que lo oigo, lo desmiento rotundamente».

Este diario también trató ayer de contactar con Carlos Solchaga y con Rodrigo Rato, pero no logró recabar su versión.