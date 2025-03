La amenaza del financiero al Estado: «Va a tronar el cielo»

Con lo recabado en la entrevista con Juan José Folchi, asesor fiscal de Javier de la Rosa, Emilio Alonso Manglano redactó tres breves notas internas mecanografiadas, fechadas con apenas un mes de diferencia y bajo el mismo título: «Asunto De la Rosa-KIO-Kuwait» . Tras resumir el problema al que el Estado se enfrentaba, el director del Cesid esboza una posible solución: «Se considera totalmente necesario citar al actual embajador de Kuwait, quien tiene instrucciones del emir con el fin de encontrar una solución buena para ambas partes ».

La segunda nota fue redactada el 14 de febrero de 1995 , justo después de que Javier de la Rosa saliera de prisión hecho una hidra, Sus amenazas llegaron a oídos de Manglano: «Dentro de unos días va a tronar el cielo y van a tener que irse de España varios altos niveles institucionales… Van a dar con sus huesos en la cárcel Pujol, Macià Alavedra, Roca, Sarasola y Manolo Prado».

El financiero catalán cita los nombres que apuntan a CiU, al PSOE y a la Casa del Rey. «Nota final —escribe Manglano— : se reitera la conveniencia de que el ministro Javier Solana reciba cuanto antes al embajador de Kuwait en España ». En la tercera nota, del 1 de marzo, se da cuenta de una reunión entre todas las partes que se celebraría en Ginebra o Londres.

«Todo el mundo sabía que había que pagar 300 millones de dólares»

Junto a estos breves informes, Manglano guardó sus apuntes de la primera reunión con Folchi, aunque luego habría otras, según las fuentes consultadas:«Necesidad de hacer unos pagos que tenían una dimensión política», «crear una estructura» para canalizar los pagos de 1990, coincidiendo con el ataque de Sadam Husein a Kuwait . «Todo el mundo sabía que había que pagar 300 millones de dólares» –continúa Manglano– «a grupos políticos (...) a través de una sociedad» y mediante una «cuenta en Suiza».

También apuntó los nombres de los presuntos interlocutores de los partidos. Por los socialistas, Solchaga y Sarasola ; por los populares, Rato y Matutes . En cuanto a CiU, Jordi Pujol Ferrusola. Y las cantidades: 300 millones de dólares; los 200 de partidos y sindicatos y los 100 prestados por Arabia Saudí al Rey Juan Carlos que los kuwaitíes asumieron.

El jefe de los espías recoge las maniobras y el plan de Javier de la Rosa:« He hablado con Belloch para quitar de en medio a Felipe y a Narcís , porque Belloch quiere ser presidente (...) Yo he pedido la renuncia del Rey si no se me arreglan las cosas. Tengo papeles de que le he dado al Rey en Suiza 17.000 millones de pesetas. A Jordi Pujol le he dado 2500 millones. A Felipe González también le he dado mucho dinero, y al PP, a todos…»

Finalmente, la presión no surtió efecto. De la Rosa fue condenado por apropiación indebida en el caso KIO, al igual que Manuel Prado y Juan José Folchi. Los presuntos pagos a partidos y sindicatos no fueron refrendados en los tribunales.