Tenis

Un inquebrantable Alcaraz resiste la osadía de Fritz

El español sufre ante el excepcional nivel del estadounidense durante dos horas, pero suma su segunda victoria en Turín, que lo acerca a las semifinales y al número 1 (6-7 (2), 7-5 y 6-3 en dos horas y 48 minutos)

Alcaraz se blinda por la izquierda: un revés más afilado

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Reuters
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Resopla, resopla Carlos Alcaraz y se lleva la mano al corazón. Ha tenido mucho de eso esta victoria ante Taylor Fritz en la segunda jornada de la Copa de Maestros que lo acerca a la semifinal y al número 1. También ha habido mucho, ... muchísimo de sacrificio, físico y mental, orgullo y defensa numantina y murciana y de todos los colores para doblegar al estadounidense, por 6-7 (6), 7-5 y 6-3 en dos horas y 48 minutos. Un triunfo en el que apeló a la paciencia, al seguir ahí y encontrar, poco a poco, esos resquicios de debilidad que Fritz escondió muy bien durante dos horas.

