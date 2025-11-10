Suscribete a
Sinner cumple en un estreno de nervios ante Aliassime

El italiano supera al canadiense, que terminó con molestias físicos en el muslo izquierdo (7-5 y 6-1)

Jannik Sinner
Jannik Sinner EP
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Se rinde Turín al ídolo de casa, un Jannik Sinner que supera su primer partido con un guion semejante al que siguió Carlos Alcaraz: buen inicio, algunas dudas ante un Felix Auger-Aliassime que se rebeló a claudicar ante la presión, varios errores ... inoportunos, pero un atropello cuando atrapó el primer set. Liberado y con ganas de ahorrar energía, el italiano voló por el Inalpi Arena, que sufrió la tragedia del fallecimiento de dos espectadores durante la tarde, para un 7-5 y 6-1 con el que pone el primer ladrillo para defender su número 1.

