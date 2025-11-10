Sinner cumple en un estreno de nervios ante Aliassime

Se rinde Turín al ídolo de casa, un Jannik Sinner que supera su primer partido con un guion semejante al que siguió Carlos Alcaraz: buen inicio, algunas dudas ante un Felix Auger-Aliassime que se rebeló a claudicar ante la presión, varios errores ... inoportunos, pero un atropello cuando atrapó el primer set. Liberado y con ganas de ahorrar energía, el italiano voló por el Inalpi Arena, que sufrió la tragedia del fallecimiento de dos espectadores durante la tarde, para un 7-5 y 6-1 con el que pone el primer ladrillo para defender su número 1.
Sinner, que confirmó el sábado que Darren Cahill seguirá siendo su entrenador en 2026, vio cómo el canadiense empezaba a sufrir molestias en el muslo izquierdo y no encontró oposición en los últimos veinte minutos. Suma con esta su victoria número 27 consecutiva en pista rápida y bajo techo, desde 2023, y once seguidas en esta recta final de la temporada en la que defiende con uñas y dientes ese trono al que también aspira Carlos Alcaraz. Los dos mantienen el pulso, retándose aunque jueguen contra otros.
