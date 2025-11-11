Suscribete a
Tenis

Alcaraz se blinda por la izquierda: un revés más afilado

Mejora este golpe, con el que se hace más infranqueable y con el que reta este martes a Fritz, que también luce buena ejecución

Alcaraz desbloquea otro nivel: «Estoy orgulloso de cómo he llegado a final de temporada este año»

Carlos Alcaraz ejecuta un revés durante su estreno en la Copa de Maestros
Laura Marta

Enviado especial a Turín

Tras un primer set dubitativo, Carlos Alcaraz fluye en el segundo. Hay confianza y sonrisa y, hacia el final, de repente, tres rayos de revés paralelo que funden a Alex de Miñaur. Zum. Zum. Zum. A cada cual más efectivo, más milimétrico, más letal. ... Se habla de su derecha supersónica, pero suma el murciano esta mejoría con el revés con el que se blinda por ambos lados, minimiza aún más las debilidades y las opciones de los rivales.

