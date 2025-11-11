Suscribete a
En juegoS1S2S3

Carlos Alcaraz Garfia

03--

Taylor Harry Fritz

153--

Turín ATP Finals -Masculino-. 1ª ronda. Martes 11/11 14:14h. Canal Movistar Deportes

tenis

Alcaraz - Fritz | Sigue en directo el segundo partido de Alcaraz en la Copa de Maestros

El español, tras ganar en su estreno a De Miñaur, puede asegurarse hoy el pase a semifinales

Alcaraz - Fritz | Sigue en directo el segundo partido de Alcaraz en la Copa de Maestros

0 - 15
Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
También ahora consigue respirar Carlos Alcaraz con un juego fácil, 3-3 en el primer set.
3 - 3Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Fritz se va fuera
40 - 15
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Taylor Fritz no consigue devolver

30 - 15
El revés de Taylor Fritz se va fuera
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Icono
Con un saque directo Taylor Fritz gana el juego, el primero que consigue sacar adelante con cierta comodidad. 3-2 para el norteamericano en el marcador del primer set.

2 - 3Icono
[ SET 1 ]Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
30 - 40
Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto
15 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

15 - 15
Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Icono
BREAK DE FRITZ. El murciano no consigue confirmar la rotura anterior y el norteamericano recupera el servicio.
2 - 2Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono
Nueva ventaja en este juego para el estadounidense.
40 - AD
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
Y se mantiene la dinámica, ahora oportunidad de break para Taylor Fritz.

30 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
30 - 30
Taylor Fritz con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 15
Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz
15 - 15
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Taylor Fritz supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto

15 - 0
El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera
Icono
BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El español consigue romper el servicio de su rival y toma ventaja en este primer set.
2 - 1Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera
Icono
Dos bolas de break para Carlos Alcaraz. Este inicio de partido está lleno de oportunidades de rotura aunque de momento ninguno de los dos lo ha logrado.

40 - 15
Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
Taylor Fritz estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera
0 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono
También gana con su juego Alcaraz que sale airoso de la primera situación adversa que ha tenido que atravesar en este partido.
1 - 1Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Fritz se va fuera
AD - 40
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Taylor Fritz no consigue devolver
40 - 40
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono
Nueva ventaja para el tenista estadounidense.
40 - AD
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera

40 - 40
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Fritz se va fuera
30 - 40
El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera
Icono
Dos bolas de break para Taylor Fritz.
15 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

15 - 30
La contradejada de Taylor Fritz se estrella en la red
Icono
Ahora el que tiene problemas es Alcaraz, no le entran los primeros y Fritz toma ventaja, 0-30.
0 - 30
Fabuloso resto de revés de Taylor Fritz que no consigue devolver Carlos Alcaraz
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono
Con un saque directo, Taylor Fritz salva un juego que se le había complicado bastante.
0 - 1Icono
[ SET 1 ]Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - AD
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
40 - 40
Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Taylor Fritz

40 - AD
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El revés de Taylor Fritz se va fuera
40 - AD
Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Taylor Fritz falla su segundo servicio, doble falta

40 - AD
Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Icono
Nueva ventaja al resto para Carlos Alcaraz.
AD - 40
Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red

40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Icono
Oportunidad de break para el español en el primer juego del partido.
AD - 40
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto
Icono
Buen golpe de Alcaraz que sitúa el 40 iguales.

40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto
30 - 40
Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
30 - 30
Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

15 - 15
Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
Falla con segundo Fritz y el primer punto del partido, al resto, se lo lleva Alcaraz.
15 - 0
El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera
Icono
Los dos tenistas salen a pista en este momento bajo los aplausos del público asistente.

Icono
Taylor Fritz sí sabe lo que es llegar a una final en estas finales ATP, la disputó el año pasado ante Jannik Sinner cuando el italiano le derrotó por un doble 6-4.
Icono
Carlos Alcaraz tiene un objetivo claro en este torneo, ser el primer español en ganarlo bajo el actual formato. Solo Rafa Nadal consiguió llegar a la final en dos ocasiones, perdiéndola en 2010 ante Roger Federer y en 2013 frente a Novak Djokovic.
Icono
Taylor Fritz, por su parte, buscará su tercer título tras ganar en Stuttgart y Eastbourne. También viene de disputar el Masters 1000 de París donde cayó en octavos ante Bublik.
Icono
Carlos Alcaraz busca aquí en Turín lograr su noveno título de la temporada, tras su tropiezo en el Masters 1000 de Paris donde cayó en su primer encuentro frente a Cameron Norrie.

Icono
Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se han medido previamente en cinco ocasiones, con cuatro victorias del murciano y una del norteamericano. Alcaraz ganó las tres primeras, cuartos de Miami en 2023, en la Laver Cup en 2024 y en semifinales de Wimbledon en 2025, la cuarta la ganó Fritz, en la Laver Cup también en este 2025. El último tiempo fue para Alcaraz, en la final de Tokio también en el vigente año.
Icono
Los dos ganadores de la primera jornada, Alcaraz superó en dos sets a Álex de Miñaur y Taylor Fritz hizo lo propio con Lorenzo Musetti, se miden en esta segunda cita. La segunda jornada del grupo A la completarán esta noche el italiano Musetti y De Miñaur.
Icono
Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada del grupo A de las Turín ATP Finals que enfrenta a Carlos Alcaraz con Taylor Fritz.

