Alcaraz - Fritz | Sigue en directo el segundo partido de Alcaraz en la Copa de Maestros

0 - 15Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fueraTambién ahora consigue respirar Carlos Alcaraz con un juego fácil, 3-3 en el primer set. 3 - 3[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Fritz se va fuera 40 - 15Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Taylor Fritz no consigue devolver 30 - 15El revés de Taylor Fritz se va fuera 15 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto 0 - 15Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la redCon un saque directo Taylor Fritz gana el juego, el primero que consigue sacar adelante con cierta comodidad. 3-2 para el norteamericano en el marcador del primer set. 2 - 3[ SET 1 ]Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 30 - 40Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 30 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto 15 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red 15 - 15Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la redBREAK DE FRITZ. El murciano no consigue confirmar la rotura anterior y el norteamericano recupera el servicio. 2 - 2[ SET 1 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Nueva ventaja en este juego para el estadounidense.
40 - ADEl golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 40Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz no puede precisar el resto y la bola se va fueraY se mantiene la dinámica, ahora oportunidad de break para Taylor Fritz. 30 - 40Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red 30 - 30Taylor Fritz con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 15Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz 15 - 15Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Taylor Fritz supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto 15 - 0El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fueraBREAK DE CARLOS ALCARAZ. El español consigue romper el servicio de su rival y toma ventaja en este primer set. 2 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fueraDos bolas de break para Carlos Alcaraz. Este inicio de partido está lleno de oportunidades de rotura aunque de momento ninguno de los dos lo ha logrado. 40 - 15Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15Taylor Fritz estrella su golpe de revés en la red 15 - 15El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera 0 - 15El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
También gana con su juego Alcaraz que sale airoso de la primera situación adversa que ha tenido que atravesar en este partido.
1 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Fritz se va fuera AD - 40Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Taylor Fritz no consigue devolver 40 - 40Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
Nueva ventaja para el tenista estadounidense.
40 - ADCarlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera AD - 40El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fuera 40 - 40Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Fritz se va fuera 30 - 40El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fueraDos bolas de break para Taylor Fritz. 15 - 40Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30La contradejada de Taylor Fritz se estrella en la redAhora el que tiene problemas es Alcaraz, no le entran los primeros y Fritz toma ventaja, 0-30. 0 - 30Fabuloso resto de revés de Taylor Fritz que no consigue devolver Carlos Alcaraz 0 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Con un saque directo, Taylor Fritz salva un juego que se le había complicado bastante.
0 - 1[ SET 1 ]Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 40 - ADGran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto 40 - 40Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Taylor Fritz 40 - ADEl golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 40El revés de Taylor Fritz se va fuera 40 - ADSaque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 40Taylor Fritz falla su segundo servicio, doble falta 40 - ADAce de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 40 - 40Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la redNueva ventaja al resto para Carlos Alcaraz. AD - 40Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Taylor Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el puntoOportunidad de break para el español en el primer juego del partido. AD - 40Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el puntoBuen golpe de Alcaraz que sitúa el 40 iguales. 40 - 40Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Fritz y consigue el punto 30 - 40Ace de Taylor Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 30 - 30Taylor Fritz estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red 15 - 15Saque plano de Taylor Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fueraFalla con segundo Fritz y el primer punto del partido, al resto, se lo lleva Alcaraz. 15 - 0El golpe de derecha de Taylor Fritz se va fueraLos dos tenistas salen a pista en este momento bajo los aplausos del público asistente.
Taylor Fritz sí sabe lo que es llegar a una final en estas finales ATP, la disputó el año pasado ante Jannik Sinner cuando el italiano le derrotó por un doble 6-4.Carlos Alcaraz tiene un objetivo claro en este torneo, ser el primer español en ganarlo bajo el actual formato. Solo Rafa Nadal consiguió llegar a la final en dos ocasiones, perdiéndola en 2010 ante Roger Federer y en 2013 frente a Novak Djokovic.Taylor Fritz, por su parte, buscará su tercer título tras ganar en Stuttgart y Eastbourne. También viene de disputar el Masters 1000 de París donde cayó en octavos ante Bublik.Carlos Alcaraz busca aquí en Turín lograr su noveno título de la temporada, tras su tropiezo en el Masters 1000 de Paris donde cayó en su primer encuentro frente a Cameron Norrie.
Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se han medido previamente en cinco ocasiones, con cuatro victorias del murciano y una del norteamericano. Alcaraz ganó las tres primeras, cuartos de Miami en 2023, en la Laver Cup en 2024 y en semifinales de Wimbledon en 2025, la cuarta la ganó Fritz, en la Laver Cup también en este 2025. El último tiempo fue para Alcaraz, en la final de Tokio también en el vigente año.Los dos ganadores de la primera jornada, Alcaraz superó en dos sets a Álex de Miñaur y Taylor Fritz hizo lo propio con Lorenzo Musetti, se miden en esta segunda cita. La segunda jornada del grupo A la completarán esta noche el italiano Musetti y De Miñaur.Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada del grupo A de las Turín ATP Finals que enfrenta a Carlos Alcaraz con Taylor Fritz.
