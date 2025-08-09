La reclusión de Ceballos, entre guiños al Betis y ansias de libertad

El Real Madrid disputó este viernes la primera de sus dos pruebas de pretemporada antes del debut liguero el próximo 19 de agosto ante Osasuna. Un amistoso celebrado a puerta cerrada en Valdebebas frente al Leganés en el que el conjunto blanco remontó para ... imponerse a los pepineros por 4-1, un encuentro en el que Xabi Alonso dispuso un once inicial con aroma a titular. Una delantera formada por Mbappé, Vinicius y Gonzalo, una zaga con Carvajal, Asencio, Huijsen y Carreras, y una medular poblada por Valverde, Brahim y Dani Ceballos, un futbolista que no encuentra su sitio en el Bernabéu ocho años después de su llegada y cuya permanencia en el Madrid ha tomado un cariz de reclusión.

'Quiero ser libre' de Los Chichos fue la canción elegida por el utrerano para compartir a través de sus redes sociales su última sesión de entrenamiento en solitario antes de regresar a la dinámica madridista al término de las vacaciones. Una casualidad o no que se suma a una larga lista de mensajes crípticos, declaraciones de amor al Betis y guiños a su exequipo con los que ha quedado evidenciado su deseo por, con 29 años recién cumplidos, tener la sensación de ser un jugador importante que lleva demasiado tiempo sin experimentar.

Su fulgurante aparición en un Benito Villamarín allá por 2014 en Segunda, seguida de dos campañas como uno de los líderes del conjunto verdiblanco, le convirtió en objeto de deseo de muchos clubes europeos de primer orden. El subcampeonato en el Europeo sub-21 con la selección española, en el que el sevillano fue elegido mejor jugador del torneo, llevó definitivamente al Madrid a actuar. 16,5 millones y una negociación con cierto oscurantismo, que le generó a Ceballos animadversión entre la mayoría de la afición bética, lo llevaron al Bernabéu.

Un equipo blanco por entonces en el que compartían vestuario los ganadores de dos Copas de Europa consecutivas, unos meses antes de levantar la tercera, entre los que ya se encontraban talentos nacionales reunidos por el Madrid como Isco o Asensio, además del centro del campo inolvidable en Chamartín conformado por Casemiro, Kroos y Modric. Una suma de factores que limitó las oportunidades de las que gozó Ceballos y le llevaron, dos años después de su llegada, a probar suerte con una cesión en el Arsenal. Dos préstamos consecutivos sin opción a compra que permitieron al sevillano recuperar la sonrisa, aunque esta se torció con su regreso a Madrid.

Desde entonces, cuatro temporadas en las que decisiones técnicas o problemas físicos han impedido que el utrerano se asiente como una pieza imprescindible en la medular blanca. El último contratiempo llegó en forma de lesión muscular en Anoeta hace unos meses cuando había convencido a Ancelotti aportando criterio y equilibrio al resentido juego merengue tras la retirada de Kroos. La llegada de Xabi Alonso abrió una vía para recuperar protagonismo, aunque esta se esfumó al ver el papel muy secundario que tuvo el utrerano en el Mundial de Clubes.

Puerta abierta

Del mismo modo que los chiringuitos, las verbenas de pueblo o las olas de calor, los rumores que vinculan a Ceballos y el Betis se han convertido en un clásico de cada verano. Este año, sin embargo, fue el propio futbolista el encargado de abordar un posible regreso a la ciudad hispalense. «El Betis es mi casa y siempre lo va a ser. Ojalá tenga la puerta abierta siempre», declaró a su llegada a Sevilla en el inicio de sus vacaciones. Cuestionado por una posible negociación para salir del Madrid rumbo al Villamarín, no quiso cerrar ninguna opción: «Ya hablaremos del futuro después de esta semana. Todavía no ha habido reuniones».

Desde la entidad madrileña no se veía con malos ojos un traspaso, aunque sus pretensiones económicas –en torno a los 20 millones de euros– distaban mucho de las intenciones del club verdiblanco. Su presidente, Ángel Haro, no quiso dar por perdida la opción Ceballos, pero confesó que su dificultad era importante. «El Betis no cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a uno que ha estado en casa. Tiene que entrar en los parámetros económicos, que haya un trabajo detrás de la calidad deportiva. Lo dije. Tuvo su oportunidad hace dos años. Era una negociación entre dos partes, ahora son tres. El Betis no va a pagar un gran traspaso. Es complicado. Es complejo. Renovó con el Madrid y creo que él quiere sentirse jugador del Real Madrid», sentenció el dirigente.

El paso de las semanas ha provocado un descenso en las posibilidades de que la etapa de Ceballos en la capital llegue a su fin este verano. La dificultad de encontrar un recambio de garantías en el mercado y la negativa a regalar al utrerano han llevado al Madrid a reconsiderar su postura hacia su continuidad. Al contrario que el futbolista, que no ha cesado en sus guiños hacia su exclub. El último, una instantánea de su cumpleaños en la que portaba una camiseta con el escudo de las trece barras. Mensajes interpretables como los de un recluso que reclama libertad. Un contenido ignorado por el club blanco.

Su titularidad en la primera prueba de pretemporada confirma que su salida es una opción lejana. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el sevillano, a quien le restan dos años de contrato, continuará la búsqueda de su sitio en el Madrid. Un proceso que afronta su novena temporada, con pocas luces y una larga lista de sombras, y que amenaza con devolver la canción del verano Ceballos-Betis el año que viene con la renovación de sus ansias de libertad.