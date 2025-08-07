Nuevo guiño de Dani Ceballos: posa vistiendo una camiseta del Betis

Dani Ceballos sigue jugando al despiste. El centrocampista del Real Madrid ha dejado la puerta abierta a regresar al Betis durante este verano y si la operación se acabase dando, todo apunta a que será a última hora. Ángel Haro también reconoció que la posibilidad existe, aunque no escondió que hay que salvar el relevante escollo económico. Mientras, el futbolista sigue lanzando guiños a su antiguo club.

El último llega, como ha venido siendo habitual en los últimos tiempos, a través de las redes sociales. Y es que María Ceballos, hermana del futbolista, ha compartido una story en Instagram en la cual se aprecia al futbolista del Real Madrid vistiendo la camiseta del Betis. No ha sido él quien ha hecho la citada publicación, pero el centrocampista no ha dudado a la hora de insertar en su perfil esta imagen en el día de su 29 cumpleaños.

Dani Ceballos ha comenzado recientemente a preparar la próxima temporada con el Real Madrid ya que hasta hace poco estuvo compitiendo con el club blanco en el Mundial de Clubes. El futbolista tendrá que conocer de la mano de Xabi Alonso cuál es el plan que el técnico tiene para él aunque el Betis ha advertido que sólo podrá acceder a su fichaje si se ajusta tanto en el concepto de traspaso como en el salario a las posibilidades verdiblancas.