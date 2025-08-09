Suscribete a
El bar de Mou

La Liga en el Congo

«Gonzalo asistió contra el Pachuca y goleó al Al Hilal, al Salzburgo, a la Juventus y al Dortmund, y ahora, cosas de la mano invisible del mercado, vale mil millones»

El Barça se mancha en la guerra del Congo

Gonzalo, tras marcar uno de sus goles en el Mundial de clubes
Ignacio Ruiz-Quintano

El bajón que produce la 'rentrée' en el fútbol español, con sus personajes-ratón escapados de algún laboratorio de experimentación social, sólo lo alivia la lectura con sonrisa en la selecta prensa de la noticia de la penúltima palanca culé: cuarenta y cuatro millones ... de euros que el gobierno de la República Democrática del Congo abonará en cuatro años al Barcelona de Laporta por lucir en la ropa de entrenamiento la leyenda «RD Congo: Coeur d'Afrique», que suena a cómic de Hergé, con Tintín y Milú cubriendo informativamente los rondos de Flick, el 'homo heidelbergensis', en La Masía, donde Gavi, al decir de los revistosos del puchero, se proyecta como «el Vitinha del Barça», con lo cual, o los revistosos del puchero nunca han visto jugar a Vitinha, o únicamente han visto jugar a Gavi, aunque, una vez aquí, nada importa, pues ya no son los hechos, sino las percepciones, lo que fuerza el curso de la historia.

