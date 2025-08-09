Suscribete a
Terremoto en la Liga: del descenso del Sevilla y el Celta a una Primera de 22 equipos

Hace 30 años, el máximo organismo del fútbol profesional decretó que los clubes hispalense y vigués bajaran a Segunda B. Ambas ciudades se echaron a la calle y lograron mantenerse en la élite

Manifestaciones en Vigo y Sevilla en agosto de 1995 ABC
Ángel Luis Menéndez

Ángel Luis Menéndez

Madrid

Martes, 1 de agosto de 1995. Esa es la fecha exacta del comienzo de una guerra deportivo-burocrática que desembocó en un condescendiente y chapucero armisticio. Lo sucedido hace ya 30 años es el primer capítulo del progresivo e irracional engorde del calendario futbolístico ... temporada tras temporada.

