Fútbol

Los pinchazos del nuevo Comité Técnico de Árbitros

El organigrama del nuevo presidente, Fran Soto, suma tres renuncias por incompatibilidades en menos de un mes

LaLiga elige al entrenador Gregorio Manzano para designar a los árbitros

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros
Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Al histórico cambio en el fútbol español puesto en marcha a principios de julio por el gallego Rafael Louzán a través de una profunda reestructuración del Comité Técnico Arbitral (CTA) no dejan de salirle grietas. Un pequeño boquete en el caso de la renuncia ... este pasado jueves del ingeniero informático Chema Alonso como asesor de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial (IA) del organismo arbitral. El 'hacker', antiguo directivo de Telefónica que se incorporaba al cargo ya con polémica por su madridismo confeso y los comentarios hirientes en redes sociales sobre el Barcelona que realizó en el pasado, ha durado poco más de dos semanas en el puesto. Diecisiete días para ser exactos. Más tiempo, sin embargo, del que disfrutaron Aitor Villate y Aitor Gorostegui, otros dos de los nombramientos de Fran Soto tras ser designado por Louzán como presidente del CTA en sustitución de Luis Medina Cantalejo.

