Rodrygo Goes, así es la vida y el fútbol de la sensación blanca

Cada mañana, Eric se sube al coche familiar y lleva a Rodrygo a Valdebebas, como hacen muchos padres con sus hijos en sus primeros años de colegio. Y al finalizar el entrenamiento, que observa con detalle el progenitor, toman el camino contrario para regresar a casa. Es ese ambiente tan familiar y cercano, de rutina alejada de focos y estridencias, es en el que crece Rodrygo Goes, la sensación del Real Madrid en este último mes de competición: «Son gente muy discreta, que jamás pide nada y que no quiere llamar la atención», explican a ABC en el club blanco.

Nacido en 2001 en Osasco, el quinto municipio más grande del estado de Sao Paulo, Rodrygo comenzó a darle patadas a un balón con solo ocho meses, cuando aún estaba aprendiendo a andar. Genética heredada de su padre, Eric, futbolista que jugó de lateral derecho en distintos clubes modestos de su país como Mirassol, Criciúma o Guaraní, hasta que en 2016, con 31 años, decidió centrarse en su hijo. Su precoz paternidad -fue padre de Rodrygo con solo 16 años- le hizo retirarse a edad temprana, sabedor de que el futuro de la familia no era él: «Es que yo juego mejor que mi padre», bromeó Rodrygo el día de su presentación cuando se le preguntó por su progenitor.

Sus tres goles y su asistencia en el partido de Champions League ante el Galatasaray en el Santiago Bernabéu han terminado de dar la razón a la confianza que está depositando en él Zinedine Zidane.

«Rodrygo no hace ruido, mira, atiende y apenas interviene. No porque no tenga nada que decir sino porque es muy listo. Toma nota de todo», cuenta gente muy cercana a él que le sigue diariamente en Valdebebas.

Química con el entrenador

Zidane está encantado con la adaptación del brasileño, reflejada en el rápido aprendizaje del castellano, síntoma de su implicación con el club, la ciudad y el país en el que hace hoy su vida. Rodrygo recibe clases de castellano de manera diaria con un profesor particular y está muy identificado con las costumbres españolas. Felicidad que se refleja en el verde, donde juega con la serenidad de un veterano pero con el desparpajo de su insultante juventud: «Estoy muy contento con todo lo que está pasando conmigo. Todo está yendo muy rápido, no es como me esperaba, pero estoy muy feliz», decía el brasileño tras su brillante actuación del miércoles.

Su irrupción en la titularidad del primer equipo no es casual. Zidane ha detectado en Rodrygo conceptos que suman al equipo más que lo que le aporta Vinicius, el gran damnificado del paso adelante de su compatriota. El técnico francés entiende que Rodrygo hace una mejor lectura del juego en los últimos metros. Paciencia y cabeza fría en ese tramo decisivo de la jugada en la que se terminan de freír los goles. Rodrygo también utiliza su inteligencia para limpiar rivales sin más adornos de los necesarios, provocando desajustes defensivos ya difíciles de remendar. Su buena y rápida adaptación a la banda derecha también juega a su favor. Con Hazard como pieza indiscutible en el flanco izquierdo, las oportunidades menguan hacia una sola banda y en ella, siendo la diestra la no habitual de ninguno de los dos jóvenes brasileños, Rodrygo ha mostrado más cintura que Vinicius, perdido en un mar de interrogantes que le han dejado sin duende ni confianza.

Mentalmente, Zidane también ve a Rodrygo muy hecho. Está en su primer año de mayoría de edad, pero su lenguaje gestual habla de un futbolista y una persona con las ideas muy claras, seguro de sí mismo y con la misión de salir al campo a disfrutar del privilegio que supone jugar en el Real Madrid. Justo todo lo contrario que el momento de bloqueo que sufre Vinicius: «Me da igual en qué lugar del campo jugar. Izquierda, derecha... yo salgo a aportar y a pasármelo bien».

Amistad con Vinicius

Esa rivalidad deportiva no es óbice para que Rodrygo y Vinicius sean los mejores amigos el uno del otro. Coetáneos y con un futuro prometedor por delante, no se despegan el uno del otro, ni siquiera cuando se cambian de ropa en un vestuario donde solo Altube separa las taquillas de ambos mirlos. Y es otro brasileño, Marcelo, quien guía a Rodrygo en el día a día del equipo. El segundo capitán del Real Madrid ya avisó a sus compañeros de lo que se les venía encima: «Ojo a éste, que nos va a comer a todos. Va a ser una estrella».

Ese mismo pensamiento es el que se maneja en la planta noble del Bernabéu , donde este verano ni siquiera se planteó la opción de una cesión para que Rodrygo cogiera minutos y experiencia en su primer año en España, ni tampoco dejarlo otro curso en el Santos, como así lo solicitó el presidente de la entidad brasileña: «La decisión era clara desde el primer día tomada. Rodrygo haría la pretemporada con nosotros y estaría en el primer equipo. Y así está siendo», desvela a este periódico una persona muy importante de la estructura del Real Madrid, convencido como Marcelo y como todos en el club blanco de que en el brasileño hay una estrella para muchos años.

