Real Madrid Esta es la lesión de Bale El galés sufre un edema en el sóleo, un problema que nace de su punto débil, la columna vertebral en la zona lumbar-sacra

Tomás González-Martín Actualizado: 30/10/2019 20:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se rompió al mando de la selección galesa, después de conseguir el gol del empate frente a la Croacia de Modric, en un duelo a muerte por clasificarse para la Eurocopa. Lo dio por su país y lo pagó caro. Su seleccionador, Ryan Giggs, mintió con nocturnidad y alevosía: «Gareth solo sufre unos calambres, que no se preocupe el Real Madrid». Era la alerta más peligrosa para la entidad española.

Su seleccionador, Ryan Giggs, mintió con nocturnidad y alevosía: «Gareth solo sufre unos calambres, que no se preocupe el Real Madrid». Era la alerta más peligrosa para la entidad española

ABC ha podido conocer qué es lo que le sucede a Bale. El galés está oficialmente lesionado en el club, pero no se emite parte médico porque el futbolista tiene derecho a la privacidad de su estado físico y ha prohibido que se publicite su dolencia. No le gusta, y es lícito, verse siempre en la prensa por estos asuntos. Hecho que no ha impedido que conozcamos el alcance de su dolencia: Gareth bale sufre un edema en el sóleo. Eso quiere decir que hay un problema muscular. Los edemas significan que hay sangre que sueltan los capilares sanguíneos cuando hay un percance. Si el edema esta a la vista se llama edema extramuscular y si no se ve, es un edema intramuscular.

Bale tiene miedo a romperse y en cuanto siente dolor en el sóleo, para. Su umbral del dolor es muy bajo y tiene miedo a estas situaciones. Siente terror a una lesión larga y frena. Pero su problema nace de la espalda no de los sóleos.

Bale tiene un problema en la espalda y de ahí nacen sus dolencias en los sóleos. Tiene miedo a romperse y en cuanto siente algo, frena. Pero su problema nace en la zona lumbar-sacra, no en los sóleos

Bale se lesionó en el partido gales-Croacia, 1-1, cita en la que también se lesionó Modric. Los informes médicos del británico subrayan que todas las lesiones en los sóleos, acumula veinte en ambos, tienen como origen un problema en su columna vertebral a la altura de la zona lumbar-sacra. Por eso sufría una protusión hace unos años.

Ese problema en la zona lumbar-sacra implica que las lesiones se concentren en dos acciones principales: al realizar los movimientos extensores (el disparo a portería), que provoca lesiones en el cuádriceps, o al realizar movimientos flexores, desde la rodilla hacia dentro.

Woodgate, por ejemplo, tenía un problema en la espalda que le repercutía siempre en le cuádriceps. Solo pudo jugar unos cuantos partidos en el conjunto blanco, siempre se rompía en cuanto forzaba. Bale ve como su problema muscular de la espalda repercute en sus sóleos. Suma quince dolencias en el izquierdo y cinco en el derecho.

Bale sufre ahora esa vigésima dolencia en el sóleo, que es producto de su problema en la zona lumar-sacra. Por eso, jugar al golf es lo peor, pues el giro de rodilla al golpear a la bola afecta a su espalda y ese desgaste, ese punto débil, afecta después a sus sóleos.