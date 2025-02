El palo a Bale de Del Corral, exjefe médico del Real Madrid

Si hay un reputado doctor que haya encabezado los servicios médicos del Real Madrid ese es Alfonso del Corral, galeno jefe del club blanco entre 1994 y 2007. Por eso su opinión no es la de uno cualquiera. En una entrevista con el 'Golazo de Gol' el doctor fue claro sobre la situación física de Bale y su afición por el golf: «Si estuviera al frente de los servicios médicos del Real Madrid, prohibiría jugar al golf. El golf produce una demanda muy importante de la columna lumbosacra . Es evidente que esa musculatura puede verse agredida e irritada por los esfuerzos de la columna lumbosacra, que irriten a su vez las raíces a su salida. Es un elemento que habría que intentar, en su medida, prevenir y evitar que pueda suceder».

Del Corral cree que el golf no ayuda a un jugador con muchas problemas musculares, un tanto de cristal desde bien temprana edad, cuando aún iba al instituto en Cardiff . Esa fragilidad física debe ser mimada en un futbolista con poca tolerancia al dolor: «No es un problema de dolor, es un problema de inflamación, de potencial funcional… En definitiva, de funcionalidad. Él, de alguna forma, ya sea los tobillos, las pantorrillas, la musculatura… le fallan, se le cargan, se le contracturan. Eso no significa que no pueda jugar, claro que puede jugar con cierto dolor, pero jugaría cojo y no tiene sentido. El dolor no es lo importante, lo importante es que no puede ser él: no puede correr, no puede esprintar, no puede saltar, porque ese músculo está contracturado o está roto».

Del Corral también se mojó sobre la orden de Bale no hacer públicos sus partes médicos. La decisión va contra los intereses del Real Madrid , la empresa que le paga, y muy bien, por cierto: «Esta medida puede reducir su caché. Son jugadores que manejan decenas de millones de euros en traspasos y por tanto son informaciones que son muy delicadas. Evidentemente afecta mucho para que un club el día de mañana le descarte. Yo comprendo que el jugador no quiera que se sepa».