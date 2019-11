Real Madrid Rodrygo Goes, el Raúl de la próxima década «Soñaba con que el Bernabéu coreara mi nombre, y ya he cumplido el sueño», dijo el brasileño, elogiado por Zidane: «Lo que más me gusta de él es que es muy inteligente»

Vida y fútbol del brasileño Ahora que se han cumplido 25 años del debut de Raúl con la camiseta del Real Madrid, emerge en la galaxia blanca un futbolista que tiene muchos números para heredar lo que fue González Blanco en el club merengue. Solo necesitó seis minutos Rodrygo para decirle al mundo que ha llegado al Real Madrid para marcar una época. En su primera titularidad en Champions en el Santiago Bernabéu, el brasileño ya sabe lo que es que la grada coree su nombre. En una afición tan exigente como es la madridista hablamos de palabras mayores. Ya contábamos la pasada semana en ABC lo que pensaba el vestuario de la gran sensación del momento: «Cuidado con éste, que nos va a comer a todos», explicó Marcelo, su cicerone, al resto de compañeros. El buen ojo del segundo capitán blanco se confirma partido a partido, con un Rodrygo desatado de cara a puerta. El triplete perfecto del brasileño se lo debería poner en bucle su buen amigo Vinicius. El primer tanto, control con el pecho, recorte con la derecha y golpeo de empeine con la izquierda al palo largo de Muslera. El segundo, atacando el espacio libre en el área, tras robo de balón en presión alta del Madrid, para poner el balón imposible al guardameta uruguayo en un estético remate de cabeza que le vimos a Raúl en decena de ocasiones en su carrera. El tercero, pared con Benzema y finalización con la puntera de la bota derecha, el único recurso posible en un minuto (95) donde la fatiga es la dueña del partido. Noche de récords «Yo tengo mucha calma y tranquilidad, todos me dicen que hay que seguir trabajando y estar tranquilo. Con Benzema es todo mas fácil», dijo Rodrygo. Karim le respondió con cariño: «No tiene miedo, juega el balón y a mí me encanta cuando veo un futbolista que juega así». A sus 18 años y 10 meses, Rodrygo se convirtió en el tercer goleador más joven de la historia del Madrid en Copa de Europa, tras Planelles y el propio Raúl. Su triplete, también es el más prematuro a nivel continental, como Raúl en 1995 ante el Ferencváros. Tiene su olfato de gol, su inteligencia, su brega —la asistencia en el cuarto tanto nace de un robo «made in Raúl»— y ha caído de pie entre la afición: «Estoy muy contento. Cada día las cosas se están acelerando un poco más de lo que yo esperaba. Soñaba con que el Bernabéu coreara mi nombre y hoy he realizado este sueño». Zidane, elogió su cabeza bien amueblada: «Se pueden decir muchas cosas de él, pero yo me quedo con una, que es muy inteligente y aprende rápidamente». El show del brasileño fue lo mejor del partido más plácido del Real Madrid en esta Champions de mal comienzo pero con el camino a octavos ya despejado. Un solo punto en los dos encuentros restantes sellarán el pase a los cruces, aunque hacerlo como primero de grupo, con todo lo bueno que ello conlleva, parece más complicado. Para ello, el Madrid necesita vencer al PSG dentro de tres semanas en el Bernabéu, y a poder ser por una diferencia de más de tres goles, y esperar a una combinación de resultados en la última fecha de esta primera fase en la que los blancos sumen los tres puntos en Brujas y el PSG no derrote al endeble Galatasaray en París. Junto a Rodrygo, el otro futbolista de la noche fue Toni Kroos. Y seguramente del último mes. La mejora en las prestaciones del Real Madrid han coincidido con la mejor versión del alemán en el último año y medio. Muy criticada su renovación del pasado verano, el tiempo ha demostrado que no se le ha olvidado jugar al fútbol. Parecía difícil con tan solo 29 años y un camión de toneladas de talento en sus botas. Fue una noche redonda para los blancos, solo fastidiada por la lesión de Marcelo, la tercera de la temporada. Nuevo percance muscular para el brasileño que no acaba de tener la regularidad necesaria que le permita coger la confianza y el tono que un día le hicieron ser el mejor lateral izquierdo del mundo. Al menos, se fue con media sonrisa tras asistir en los dos primeros goles a Rodrygo, el Raúl de la próxima década.

