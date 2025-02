El ataque de ansiedad de Marcelo: «Si tengo que morir aquí, joder, moriré»

Marcelo ha desvelado que sufrió un ataque de ansiedad antes de la final de la Champions de Kiev, en 2018, que enfrentó al Real Madrid con el Liverpool. «No podía respirar. Intenté no entrar en pánico. Fue en el vestuario justo antes de la final de Champions contra el Liverpool en 2018».

En un extenso artículo en The Players Tribune , el lateral brasileño ha contado las sensaciones que le atormentaron en las horas previas al encuentro. Según dice, jamás había sentido nada parecido: «Cuando tienes la oportunidad de hacer historia, sientes esa carga. Pero por alguna razón, la estaba sintiendo de verdad. Nunca antes había sentido una ansiedad tan intensa, así que no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar».

Marcelo confiesa que la angustia le duró hasta que vio el balón en el centro del campo, después incluso del calentamiento: «Cuando finalmente pisé el césped, todavía tenía problemas para respirar, y pensé: 'si tengo que morir aquí esta noche, joder, moriré'. Nos alineamos para el saque inicial, bajo todas las luces, vi el balón de fútbol en el círculo central, y todo cambió. El peso se fue quitado de mi pecho. Estaba en paz».

El Real Madrid acabó ganando la final por 3-1 y levantó su decimotercera Copa de Europa. Marcelo jugó los 90 minutos.