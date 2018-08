Real Madrid Keylor, tentado por las ofertas El costarricense medita si luchar por el puesto o aceptar «un último gran contrato»; su compañero Modric no ha pedido nada

Tomás González-Martín Deportes_abc.es

@tgm46 Actualizado: 10/08/2018 02:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La adquisición de Thibaut Courtois revoluciona la portería del Real Madrid y provoca movimientos en cadena que afectan a Keylor Navas, el joven Andriy Lunin, Luca Zidane y Kiko Casilla, quien ya ha expuesto su deseo de marcharse.

Hasta ahora titular indiscutible durante los últimos tres años, Keylor Navas manifestó en diversas oportunidades que piensa quedarse y luchar por el puesto. Pero las propuestas que le han llegado, con 31 años, hacen meditar al costarricense si es conveniente continuar en el equipo de los grandes éxitos o si es mejor aprovechar un último gran contrato El centroamericano tiene ficha con el club blanco hasta 2020 y ha recibido varias propuestas europeas por tres y cuatro temporadas, además de unos buenos emolumentos.

Lunin será el segundo portero si Navas se marcha; si el costarricense se queda, el ucraniano sera cedido

Para el Real Madrid son óptimas las dos situaciones. Si Navas continúa, mantendrá a dos grandes cancerberos para cubrir el puesto, sin el antiguo temor a la lesión de uno. Y si el centroamericano apuesta por dejar la entidad, Lunin será el segundo guardameta del plantel.

La nueva realidad afecta más a los protagonistas que a la casa blanca, que tiene esa posición muy bien cubierta desde una visión empresarial. Mejor que nadie, la verdad. Estos dos fichajes han sido la reacción a esa preocupación que generaron las lesiones de Keylor. Ya no hay dudas.

Lunin necesita partidos

Navas ha de decidirse pronto, pues su postura influye en el devenir de todos sus compañeros como un efecto dominó. Esos cuatro arqueros pendientes deben tener fechas de mercado, que acaba el 31 de agosto, para concretar donde militarán la próxima campaña.

El joven Andriy Lunin se encuentra a la espera con la ansiedad de su corta edad, 19 años. Si Keylor decide marcharse, el ucraniano será el primer relevo de Courtois en una política que es la idónea para el Real Madrid, con un titular indiscutible y una joven promesa que disputará una veintena de partidos y se forjará en la dura experiencia de soportar la presión que significa jugar en este club.

Los técnicos están esperanzados con Lunin. Su envergadura también supone que, al igual que Courtois, salga por arriba y evite los remates de cabeza. Es ágil y veloz. Lopetegui está feliz con un futbolista desconocido para el gran público, que disfrutaba de varias propuestas de España y Europa, hasta elegir al club madrileño.

Lunin necesita jugar y si Navas compite finalmente con Courtois por la titularidad, el muchacho será cedido para que lleve a cabo otro salto adelante en su evolución. También ha firmado por seis temporadas, como el belga. Serán los dos arqueros del club a medio plazo.

Quedan veinte días de mercado

Kiko Casilla ya ha solicitado marcharse. Tiene contrato hasta 2020, como Navas, y sabe que no tiene sitio con la contratación de dos hombres en su puesto. Baraja varias propuestas. Una es del Leganés, que esperaba la cesión de Herrerín, pero el adiós de Kepa al Athletic dificulta ese préstamo y el modesto conjunto blanquiazul estudia la opción del tarraconense.

Luca Zidane no sabe aún su destino. Tiene ficha del Castilla, no es oficialmente portero de la primera plantilla, y se encuentra a expensas de todas esas decisiones para precisar donde jugará.

Quedan veinte días de mercado y la portería madridista tiene excedente de cupo. Veteranía y juventud. La final de la Supercopa de Europa y la primera jornada de Liga pueden presentar dos guardametas diferentes del campeón de Europa.

Modric no ha pedido marcharse y Kovacic aporta cinco millones por las cesión

En pleno debate sobre los porteros, Modric no genera polémicas, las provoca su apoderado, Vlado Lemic. Luka Modric no ha solicitado al Real Madrid su marcha al Inter. No hay prevista una reunión entre el centrocampista y Florentino Pérez. El aumento de su ficha será un asunto que se estudiará. Todos son argucias de su representante, Vlado Lemic, que pretende cobrar sus comisiones del diez por ciento con una cesión al club italiano, que no tiene un euro para pagar un traspaso y sí le abonaría diez millones anuales al jugador, sufragados por un «holding» chino. Todo es surrealista.

Dinero seguro produce la cesión de Kovacic al Chelsea, que abonará al Real Madrid seis millones por el préstamo, más la ficha que cobra el joven croata. Tanto Kovacic, «que necesitaba jugar», como Theo serán cedidos por un único año, sin derecho de compra. El lateral se marchará a la Real Sociedad en las próximas horas.