Real Madrid Courtois: «Me hice madridista al ver a un joven como Casillas en la portería blanca» El guardameta, sincero: «Tengo mucho respeto al Atlético, pero hoy he besado el escudo del equipo al que deseaba pertenecer»

Tomás González-Martín Deportes

@_abc.es Actualizado: 09/08/2018 15:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Elegante, Courtois se puso frente al punto fatídico de la prensa para contestar su fusilamiento de preguntas. Por fin se encuentra en madrid, como deseaba, para vivir cerca de sus dos lebreles, y firma por el campeón de Europa, por el equipo dominador del fútbol continental desde hace un lustro. El cancerbero fue sincero: «Vengo a ganar títulos con el Real Madrid». Lo dice con claridad. El Chelsea no ha sido un asiduo de los éxitos, aunque ha celebrado triunfos importantes, nada comparables con el conjunto blanco. El guardameta belga llega al club que más trofeos gana en el último lustro. No es baladí. Firma por seis temporadas, para rematar lo mejor de su carrera. Kovacic toma el avión contrario, ya está en Londres con el Chelsea.

Era madridista desde niño y no es mentira. Admiraba a Casillas. Fue uno de sus referentes. La vida profesional le hizo tomar otros derroteros. Pertenecía al Chelsea y jugó en el Atlético de Madrid. como él dice, vivió lo que es medirse al Real Madrid Ahora por fin está en el sitio donde siempre quiso. Y no deja de hablar bien del Atlético. «Este es el dueño de mi vida. Soy madridista. Quiero ganar títulos aquí. Soy muy feliz. No ha sido fácil llegar al Real Madrid, pero por fin lo he conseguido».

ABC le preguntó el qué, cuando, como y por qué era madridista desde chaval: «Me hice madridista al fijarme en Íker Casillas, que ha sido uno de mis referentes. Era titular muy joven, con 18 años. Y en 2002, cuando tenía diez años, me regalaron una camiseta del Madrid en un partido frente al Anderlecht, y así comenzó una relación constante con el Real Madrid». Valoró a aquel Casillas: «Me sorprendía su titularidad con 18 años. Sus reflejos y su capacidad. Después, yo también comencé muy joven a asumir esa responsabilidad en el Atlético».

Analizó cómo sentará en la casa rojiblanca que diga que es madridista: «Tengo mucho respeto al Atleti, pasé tres años muy bonitos, pero vine cedido, es diferente. He he besado el escudo del Real Madrid porque es donde quería estar».

Será un bonito duelo el qué vivirá con Keylor Navas: «Cuando llegué al Chelsea estaba Peter Cech y sucedió lo mismo. No me importa el número que lleve, lo que quiero es jugar y ganar títulos en un club que ha logrado tres Champions en tres años». Habló de la calidad de Navas: «Es un grandísimo portero, de grandes reflejos. Yo también tengo reflejos y voy bien por alto».

Pidió perdón por aquellas palabras críticas con el conjunto blanco cuando celebraba un título rojiblanco: «Pido perdón, era muy joven y me dejé llevar por el momento».

Habló de los refuerzos del rey de Europa y de la mesura de la entidad en no tirar el dinero: «Es una plantilla muy fuerte y tampoco creo que haga falta fichar cada verano».

.