UFC 322

Islam Makhachev se cita con la historia en Nueva York con la vista puesta en Ilia Topuria

El daguestaní se enfrentarán a Jack Della Maddalena buscando conseguir su segundo título mundial en la UFC

En el combate coestelar, Zhang Weili tratará de derrocar a la campeona Valentina Shevchenko

Tsarukyan aporta la clave para que Topuria sea uno de los 'GOAT': «Entonces sí será uno de los mejores...»

Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, frente a frente
Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, frente a frente

Jose Soriano

La UFC regresa al Madison Square Garden esta madrugada de sábado a domingo con un evento imperdible para los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA). Como platos principales habrá dos peleas de campeonato, entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev y Valentina Shevchenko ... y Weili Zhang. Sin embargo, estos duelos adquieren una dimensión especial que convierte el UFC 322 en algo nunca antes visto. Los dos aspirantes, Makhachev y Zhang, son excampeones que dejaron atrás su corona para conquistar una segunda categoría de peso. El ruso busca reinar en el wélter (170 libras o 77, 1 kilos) y la china en el mosca (125 libras o 56, 7 kilos). Es la primera vez en la historia que en un mismo evento pueden salir dos dobles campeones.

