Islam Makhachev se cita con la historia en Nueva York con la vista puesta en Ilia Topuria

La UFC regresa al Madison Square Garden esta madrugada de sábado a domingo con un evento imperdible para los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA). Como platos principales habrá dos peleas de campeonato, entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev y Valentina Shevchenko ... y Weili Zhang. Sin embargo, estos duelos adquieren una dimensión especial que convierte el UFC 322 en algo nunca antes visto. Los dos aspirantes, Makhachev y Zhang, son excampeones que dejaron atrás su corona para conquistar una segunda categoría de peso. El ruso busca reinar en el wélter (170 libras o 77, 1 kilos) y la china en el mosca (125 libras o 56, 7 kilos). Es la primera vez en la historia que en un mismo evento pueden salir dos dobles campeones.

El choque en las 170 libras es un clásico duelo de estilos en las MMA. De un lado, Della Maddalena representa un striking (golpeo) refinado, preciso y fulminante. Del otro, Makhachev trae consigo la lucha incansable daguestaní, que se ha llevado por delante a tantos golpeadores como el actual campeón. No obstante, no hay que subestimar al australiano. Este acumula una impresionante racha de 18 victorias consecutivas y viene de derrotar a Belal Muhammad, quien, salvando las distancias, posee un estilo similar a Makhachev. Esta es la oportunidad de Della Maddalena de afianzarse en la categoría contra un aspirante que lo ha dejado todo para ir tras él.

Noticia Relacionada Valentina Shevchenko, la 'Bala' humana y leyenda viva de las MMA femeninas Jose Soriano La campeona kirguisa defenderá su cinturón del peso mosca contra la china Zhang Weili en el UFC 322

En la esquina azul estará Islam Makhachev, quien después de abandonar su trono en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), el cual usurpó Ilia Topuria, busca lograr algo que su mentor, Khabib Nurmagomedov nunca hizo, reinar en una segunda categoría. De hecho, esta velada puede ser el punto de inflexión para situar por encima a Makhachev sobre Khabib en términos de grandeza en el deporte. Otro aliciente del ruso es que está a un triunfo de igualar el récord de Anderson Silva con la mayor racha de victorias en la UFC, fijado en 16. Sin duda es un duelo al que todos los aficionados deben prestar atención. Otro que prestará atención será Ilia Topuria, pues sigue presente la posibilidad de enfrentar a Makhachev por la triple corona.

¿La mejor pelea en la historia de las MMA femeninas?

El siguiente combate de campeonas es el de Valentina Shevchenko y Weili Zhang. Ambas atletas pueden ser consideradas como las mejores de la historia en su respectiva categoría y dos de las mejores de todos los tiempos a nivel global. Esta pelea puede ser una de las mejores, si no la mejor, en la historia de las MMA femeninas. Todavía quedan en la retina los duelos entre la misma Shevchenko y Amanda Nunes o el de la brasileña contra Cris Cyborg. Pues bien, esta batalla entra en el mismo rango. Quizás la china venga en un mejor momento de forma, pero no hay que subestimar la inteligencia de la campeona, así como el tamaño, el cual estará a su favor.

Con únicamente estos dos enfrentamientos ya podríamos hablar de una de las veladas más importantes de los últimos meses. No obstante, la mayor compañía de las MMA a nivel mundial ha querido poner toda la carne en el asador para el público neoyorquino. Habrá otras dos peleas del peso wélter de las cuales podría salir un retador. Sean Brady recibe a la sensación ecuatoriana Michael Morales y el excampeón Leon Edwards se enfrentará al carismático Carlos Prates. El primero supone un choque de estilos entre grappler y striker mientras que el segundo brindará una emocionante lucha en el golpeo. Beneil Dariush y Benoit Saint Denis completan la cartelera estelar. En las preliminares relucen nombres como el de Bo Nickal, Gregory Rodrigues Malcolm Wellmaker o Baisangur Susurkaev. De principio a fin, el UFC 322 será imperdible.