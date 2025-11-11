Un famoso contendiente de la UFC alaba a Ilia Topuria: «Es el más habilidoso del planeta»

El peso ligero de la UFC, esto es, los 70,3 kilogramos o 155 libras, está repleto de estrellas, de luchadores cuyo estatus dentro de la compañía les puede empujar a pelear por el cinturón si superan algún que otro reto. En la parte de ... arriba reposan atletas como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Max Holloway, Justin Gaethje o Paddy Pimblett, pero también, un poco más abajo, otros como el estadounidense Michael Chandler, el hombre que estuvo cerca de medirse a Conor McGregor en 2024.

Precisamente Michael Chandler ha estado hablando acerca de quién se merece la oportunidad titular el siguiente, pues en las quinielas todo apunta a que, mientras Tsarukyan y Dan Hooker pelearán en Catar por ser el siguiente en la fila, tanto Justin Gaethje como Paddy Pimblett han levantado la mano, siendo el inglés el que tiene todas las papeletas para ser el afortunado de pelear contra Ilia Topuria, que es el actual campeón del peso ligero de la UFC.

«Me gustaría que Gaethje ganara la oportunidad, pero de nuevo, no me sorprendería en absoluto si fuera Paddy contra Ilia», apunto en una charla con el periodista canadiense Ariel Helwani. Respecto si alguno de los dos pudiera tener oportunidades para ganar a Topuria, Chandler fue muy tajante en su respuesta. «No. Creo que Ilia Topuria es el tipo más habilidoso en artes marciales mixtas del planeta. Él y Alex Pereira son auténticos monstruos, pero creo que Ilia también tiene ventaja sobre él», apuntó.

Así, el estadounidense cree que Topuria, que actualmente está posicionado como el número uno del ranking libra por libra, es el mejor luchador del momento, alguien que podrá mantener una reinado extenso dentro de una de las divisiones más competitivas que existen dentro de la UFC, la mayor organización de esta disciplina. Por el momento, El Matador tendrá que poner en juego su título en el primer trimestre de 2026, probablemente ante Paddy Pimblett en Estados Unidos.