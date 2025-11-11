Suscribete a
Un famoso contendiente de la UFC alaba a Ilia Topuria: «Es el más habilidoso del planeta»

Michael Chandler, luchador del peso ligero, asegura que el hispanogeorgiano es el mayor talento

Islam Makhachev reconoce el estatus de Ilia Topuria en la UFC: «Él sería uno de los grandes...»

Ilia Topuria desconecta a Charles Oliveira
Ilia Topuria desconecta a Charles Oliveira REUTERs
Álvaro Colmenero

El peso ligero de la UFC, esto es, los 70,3 kilogramos o 155 libras, está repleto de estrellas, de luchadores cuyo estatus dentro de la compañía les puede empujar a pelear por el cinturón si superan algún que otro reto. En la parte de ... arriba reposan atletas como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Max Holloway, Justin Gaethje o Paddy Pimblett, pero también, un poco más abajo, otros como el estadounidense Michael Chandler, el hombre que estuvo cerca de medirse a Conor McGregor en 2024.

