Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

Valentina Shevchenko, la 'Bala' humana y leyenda viva de las MMA femeninas

La campeona kirguisa defenderá su cinturón del peso mosca contra la china Zhang Weili en el UFC 322

Un famoso contendiente de la UFC alaba a Ilia Topuria: «Es el más habilidoso del planeta»

Valentina Shevchenko celebra una victoria
Valentina Shevchenko celebra una victoria UFC

Jose Soriano

En los últimos años, las artes marciales mixtas (MMA) femeninas han crecido a pasos agigantados. Ya resulta extraño ver una cartelera sin presencia de estas. La gran culpable de esto fue Ronda Rousey, quien revolucionó el panorama. Sin embargo, tras su salida el estatus ... debía mantenerse. Fue entonces cuando despuntaron dos importantes figuras, Amanda Nunes y Valentina Shevchenko. Si bien la brasileña ha ganado en los dos choques que ha tenido con la kirguisa, esta pudo reinventarse hasta grabar su nombre en la historia de la compañía. Con 10 victorias en peleas titulares en el peso mosca (125 libras o 56,7 kilos) recibirá a Zhang Weili, la anterior campeona del paja (115 libras o 52, 16 kilos), la cual busca su segundo cinturón.

