Suscribete a
ABC Premium

Tsarukyan aporta la clave para que Topuria sea uno de los 'GOAT': «Entonces sí será uno de los mejores...»

El armenio, que peleará contra Dan Hooker el próximo 22 de noviembre, asegura que El Matador tiene todavía dos combates clave por hacer

El mánager de Justin Gaethje advierte a la UFC: «Si Paddy lo salta en la fila contra Ilia, no volverá a pelear...»

Arman Tsarukyan, tras una victoria
Arman Tsarukyan, tras una victoria UFC
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La cúspide del peso ligero de la UFC tendrá un movimiento clave el próximo 22 de noviembre. El armenio Arman Tsarukyan, contendiente número dos del ranking, se enfrentará al número siete, el australiano Dan Hooker, en el combate estelar del UFC Fight Night de ... Catar. Según ha trasladado recientemente l CEO de la compañía, Dana White, en una rueda de prensa, este pleito servirá para establecer al siguiente retador en la fila para Ilia Topuria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app