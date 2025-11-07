Tsarukyan aporta la clave para que Topuria sea uno de los 'GOAT': «Entonces sí será uno de los mejores...»

La cúspide del peso ligero de la UFC tendrá un movimiento clave el próximo 22 de noviembre. El armenio Arman Tsarukyan, contendiente número dos del ranking, se enfrentará al número siete, el australiano Dan Hooker, en el combate estelar del UFC Fight Night de ... Catar. Según ha trasladado recientemente l CEO de la compañía, Dana White, en una rueda de prensa, este pleito servirá para establecer al siguiente retador en la fila para Ilia Topuria.

Sin embargo, antes de que eso sucediera, la promotora estadounidense quiere que el hispanogeorgiano ponga en juego su título de peso ligero, algo que se estima que sucederá en el primer trimestre de 2026, y que tendrá al inglés Paddy Pimblett como aspirante, ya que es uno de los combates más grandes a nivel mediático que puede llevar a cabo la UFC.

No obstante, para Tsarukyan, que lleva mucho tiempo llamando la atención de Topuria para tratar de acabar enfrentándose a él, ninguno de los retos que tiene en la parte de arriba del ranking le servirá para seguir construyendo legado. De hecho, en una entrevista con Championat, el armenio ha asegurado que El Matador no ha luchado contra nadie que realmente le haya puesto a prueba y que él debe ser el siguiente si gana.

«Peleó contra [Alexander] Volkanovski, que ya había sido noqueado, y había pasado por tanto en el deporte... [Max] Holloway, básicamente, solo pelea por dinero. Creo que si me vence a mí y a Islam Makhachev, entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos», ha señalado durante su última aparición pública. Tsarukyan cree que solo venciéndole a él y al daguestaní, podría entrar en la conversación de los mejores de la historia.