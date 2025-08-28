Tebas responde a la crítica de la Comisión Europea al partido de Miami: «¿De verdad es un problema...?»

El proyecto para que el partido de Liga de la jornada 17 entre el Villarreal y el Barcelona, programado para el 20 de diciembre, se traslade a Estados Unidos y se dispute en Miami sigue generando debate y reacciones, aunque Tras la petición realizada por la Federación, la mudanza de ese encuentro aún debe recibir la autorización de UEFA y FIFA.

Glenn Micallef, comisario europeo para la Juventud, Cultura y Deporte, ha sido el último en sumarse a las críticas a través de su cuenta personal de X, donde este miércoles aseguraba que este tipo de innovaciones son una «traición», y que el fútbol europeo «debe quedarse en Europa». «Unos clubes fuertes y comunitarios son la base del modelo deportivo europeo. Trasladar las competiciones al extranjero no es innovación, es traición», escribió el comisario responsable de Deportes en un grupo de mensajes publicado en sus redes sociales.

Un mensaje que no solo hace referencia al Villarreal-Barcelona, también al proyecto de la Serie A italiana para que uno de los partidos de liga de ese país, el Milan-Como, se dispute en Australia.

«Estoy profundamente decepcionado por la posibilidad de que partidos de las ligas domésticas se disputen fuera de Europa. Expreso mi solidaridad con los aficionados al fútbol, sobre todo los de Villarreal y Barça en España, y los del AC Milan y Como 1907 en Italia», afirmaba Micallef en su publicación, que ha tenido respuesta por parte de Javier Tebas, el presidente de LaLiga, también a través de X.

«Entiendo la preocupación, pero conviene poner las cosas en su justa medida: hablamos de un partido de 380», ha respondido Tebas en su cuenta de X, en la que recordó que «en muchos países del mundo viven miles de aficionados, también europeos», defendiendo que también «tienen derecho a ver a sus equipos en directo al menos una vez».

Tebas ha subrayado que el debate no debe centrarse en un único encuentro fuera de Europa: «Me sorprende que no haya tanta alarma con proyectos como la liga europea NBA–FIBA —que sí rompen de raíz el modelo deportivo europeo— o con la piratería, que está llevando a la ruina a muchas competiciones profesionales».