La Federación aprueba que el Villarreal - Barca se pueda jugar en Miami el 20 de diciembre

La Federación ha decidido aprobar en su junta directiva de este lunes 11 de agosto llevar a la UEFA la petición de jugar en Miami el próximo 20 de diciembre el partido Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de la Liga. Es el primer paso para que esto pueda ser posible. Después, tendrá que ser la FIFA el que también conceda el permiso necesario, ya que se trataría de un partido de un campeonato nacional en un territorio neutral y fuera de las fronteras de dicho torneo, algo que nunca ha sucedido en la historia del fútbol.

«En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos», dice la Federación en el comunicado que ha hecho oficial poco antes de las 16.00 horas.

«Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF», concluye el anuncio.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami



➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Con esta demanda, a la que jamás accedió la Federación con Rubiales al mando, se cumple así el viejo sueño de Javier Tebas de llevar a tierras norteamericanas un partido del campeonato nacional. Aunque para eso aún falta el visto bueno de UEFA y, luego, de FIFA. Un deseo del dirigente y de la patronal que seguro va a traer una agria polémica, sobre todo por parte del Real Madrid, club que siempre se ha manifestado contrario a esta situación ya que considera que adultera la competición.