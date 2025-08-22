Los capitanes de la Liga, incluidos los de Villarreal y Barcelona, se oponen al partido en Miami

Los capitanes de los clubes de Primera División, junto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), emitieron un comunicado este jueves posicionándose en contra de sacar la Liga fuera del territorio español, después de que, el pasado 11 de agosto, la RFEF planteara a la UEFA y a la FIFA la posibilidad de jugar partidos de la competición doméstica fuera de España.

El primer encuentro propuesto para aplicar la nueva iniciativa sería el Villarreal - Barcelona, previsto para el 20 de diciembre y correspondiente a la 17ª jornada liguera, en Miami. Una posibilidad ante la que los jugadores de Primera División , incluidos los de ambos equipos elegidos para competir en EE.UU., han expresado abiertamente su rechazo a esa idea.

«Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia», demando AFE en un comunicado con el apoyo de los veinte capitanes de la Liga. Con este mensaje, el sindicato y los futbolistas exigen a las instituciones responsables que se les consulte cualquier tipo de cambio estructural que modifique el calendario deportivo y afecte a la condición laboral con todas las partes implicadas, especialmente con los jugadores, que son «los principales actores».

AFE, con el respaldo de los capitanes de Primera División, se posiciona en contra de disputar un partido de la Liga fuera de España por la falta de diálogo y de información.



“Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia”https://t.co/ly1LZfPpW1 pic.twitter.com/lOuBB1dWU9 — AFE (@afefutbol) August 21, 2025

«Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica», agregó el comunicado.