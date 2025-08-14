Suscribete a
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

fútbol

Vuelos a 1.000 euros, hoteles a 200 y entradas a 150: los millones que tendría que gastarse el Villarreal para ir a Miami

Si los 19.500 abonados decidieran ir al Hard Rock Stadium, el club tendría que desembolsar, al menos, 22'5 millones por el total del viaje

El avión a Miami en esas fechas ronda los 1.000 euros, y las entradas del Villarreal-Barça de la pasada temporada costaron entre 70 y 230

Aficionados del Villarreal, a las afueras del estadio de La Cerámica
Aficionados del Villarreal, a las afueras del estadio de La Cerámica
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Tres días después del anuncio de la RFEF de elevar a la UEFA la petición de jugar en Miami el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de Liga (20 diciembre), sigue sin saberse cuánto dinero le supondría este asunto a ambos clubes. En Cataluña, ... distintos medios informaron que el Barça ingresaría seis millones de euros, y que la cantidad que percibiría el club amarillo sería sustancialmente mayor, pero de momento no existen cifras oficiales. Y veremos si finalmente las hay. Lo único que se sabe es que la entidad castellonense pagaría a sus abonados el viaje y la entrada al partido, algo que puede servir como orientación de unos números, hasta ahora, confidenciales.

