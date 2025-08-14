Vuelos a 1.000 euros, hoteles a 200 y entradas a 150: los millones que tendría que gastarse el Villarreal para ir a Miami

Tres días después del anuncio de la RFEF de elevar a la UEFA la petición de jugar en Miami el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 de Liga (20 diciembre), sigue sin saberse cuánto dinero le supondría este asunto a ambos clubes. En Cataluña, ... distintos medios informaron que el Barça ingresaría seis millones de euros, y que la cantidad que percibiría el club amarillo sería sustancialmente mayor, pero de momento no existen cifras oficiales. Y veremos si finalmente las hay. Lo único que se sabe es que la entidad castellonense pagaría a sus abonados el viaje y la entrada al partido, algo que puede servir como orientación de unos números, hasta ahora, confidenciales.

Pero las cuentas son claras. El Villarreal tiene 19.500 abonados. Si todos ellos quisieran viajar a Miami, habría que pagar un billete de avión de ida y vuelta y una entrada a cada uno. Una sencilla búsqueda de vuelos a la ciudad de Florida en las fechas del partido refleja que desplazarse a Miami tiene un coste de 1.000 euros. Esas fechas del año son temporada alta, por lo que un vuelo directo será complicado que baje de los tres ceros. Se puede abaratar algo con la contratación de chárteres, pero el ahorro sería simbólico.

Noticia Relacionada El Real Madrid explota contra el Villarreal-Barça en Miami: «Adultera y rompe la igualdad de la Liga» Rubén Cañizares El club blanco solicita a FIFA, UEFA y CSD que impidan la celebración del encuentro liguero fuera de España

A estos 1.000 euros hay que sumar el precio de la entrada. Los abonados que fueran a Miami también tendrían pagado su ticket por parte del club propiedad de Fernando Roig. Si acudimos al último duelo en La Céramica ante el Barcelona, los precios de las localidades oscilaron entre los 70 y los 230 euros. Es decir, una media de 150 euros la entrada, por lo que el gasto del Villarreal en cada abonado sería de unos 1.150 euros. Si esa cifra se multiplica por 19.500, el montante total es de 22'5 millones de euros. ¿Quiere esto decir que perdería dinero el Villarreal jugando su encuentro de LIga en Miami? No. Lo que quiere decir es que si el gasto puede ser millonario, la ganancia lo será también.

Se pagará el hotel

En estas cuentas no hay alojamiento alguno. De este aspecto del viaje, nada dijo Roig en su comparecencia del pasado martes, pero parece una temeridad, a nivel de salud, hacer sin descanso un viaje de ida y vuelta a Miami (9 horas de avión y un huso horario de -6 respecto a España). ¿Pagaría una o dos noches de hotel el Villarreal? Debería, pero este asunto aún está por definir. Y si fuera así, el coste aumentaría notablemente, claro. Cualquier hotel 'decente' en Miami durante estas fechas no baja de 200 euros la noche.

Evidentemente, los 19.500 abonados del Villarreal no acudirían a Miami. Hay gente mayor a la que, por edad, el viaje les supondría una paliza; trabajadores que no podrían pedir vacaciones en esas fechas; y aficionados que, simplemente por el concepto que tienen del fútbol, ni se les pasaría por la cabeza desplazarse hasta Estados Unidos para presenciar un partido de Liga de su equipo contra el Barça. Es el caso de José Ángel Arnau, hasta hace dos días el portavoz de la Agrupación de Peñas del club. Sus críticas en 'El Partidazo' de la Cope por el traslado de este partido a Miami le han 'obligado' a dejar de ser portavoz. «Hay un lado mayoritario, en el que estoy yo, que no nos gusta esta idea. Luego hay una minoría que la ve bien y que suele ser la que siempre está del lado de todo lo que hace la familia Roig. Yo no pienso ir y creo que eso es lo que va a hacer mucha gente. Cuando hace cuatro años se habló de llevar a Miami el Villarreal-Atlético, la estimación del club era pagar el viaje y la entrada a unos 600 abonados. Y esa creo que es la misma estimación ahora. No creo que fueran más abonados», explica a ABC.

Noticia Relacionada Villareal - Barça: los agujeros de sacar la Liga de España Rubén Cañizares La RFEF elevará a la UEFA la petición de jugar el Villarreal-Barça en Miami el 20 de diciembre, un viejo anhelo de Tebas que está más cerca que nunca de suceder

José Ángel entiende la queja del Madrid y la eleva a su propio club, que jugaría 18 partidos como local, en lugar de 19, y que se enfrentaría dos veces como visitante al Barça: «Aunque fuéramos los 19.500 abonados, los otros 45.000 que completarían el aforo (la capacidad del Hard Rock Stadium es de 64.500) serían del Barça. Esto es desvirtuar la competición y adulterarla. Para el Madrid es un agravio, y para nosotros también. Y eso que dice Fernando Roig de que nunca le ganamos al Barcelona, no es verdad. Lo hicimos hace dos años en Montjuic. Jugar en casa, con tu gente, ante un equipo como el Barça, siempre supone un plus para rascar un punto que, quizás, al final de la temporada te puede marcar estar o no en Champions, por ejemplo», sentencia.