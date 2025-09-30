La asamblea de la Liga F celebrada la pasada semana tuvo una sesión crispada. Entre otras cosas, se votaba la entrada de un nuevo miembro de la comisión delegada, ya que el descenso de categoría del Valencia dejaba una vacante. La plaza fue para el ... Sevilla. Pero más lejos de lo puramente formal, lo más alucinante fue la tensión demostrada entre las representantes del Atlético de Madrid, Lola Romero, y del Real Madrid, Ana Rossell (por ausencia de Begoña Sanz, habitual representante blanca que además es miembro de la comisión delegada de la Liga F).

Lola Romero dirigió unas duras palabras a Ana Rossell (si hubiera estado Begoña Sanz, es seguro que no se hubiera atrevido ni en el tono ni en las formas), recriminando a la madridista el no del equipo blanco a disputar la deficitaria Supercopa de España en Miami. Ana Rossell aguantó el chaparrón como pudo, y bien mandada que es, dio la callada por respuesta. Vamos que, utilizando la misma (y nada ortodoxa) expresión que ella usa con frecuencia «se hizo la rubia».

¿De dónde viene la relación entre Ana Rossell y Lola Romero? Ana Rossell era la estrella del equipo femenino del Canillas. En la temporada 2001-2002 fichó por el Atlético Féminas, un club en aquel momento que no pertenecía al Atlético de Madrid, pero que por un acuerdo entre las partes podía utilizar el escudo, la imagen y el nombre del club colchonero. El Atlético féminas era propiedad de Lola Romero, que presidía el club. Competía en la Segunda división e intentaba ascender a Primera.

ossell, como jugadora del Atlético Féminas MM

Desde que Ana Rossell desembarcó en el Atlético, se convirtió en la niña bonita de María Vargas, la entrenadora. En la primera temporada la nombró capitana y fue una de las jugadoras fijas en sus alineaciones. Este trato de favor empezó a levantar celos en Lola Romero y el día a día de Rossell (tal como la llamaba María Vargas) se fue complicando. Tanto, que hasta el hecho de echarse novio le supuso a Ana algún que otro toque de atención, aludiendo a un bajón en su rendimiento. La relación deportiva entre El Atlético Féminas y Ana Rossell terminó de forma abrupta. Durante un partido, la jugadora, harta de calentar en la banda para nada, puesto que no saltaba al campo a jugar, se fue y nunca más volvió.

Con el tiempo, y ya las dos como gestoras y presidentas de clubes, siempre han estado en posiciones opuestas. Que el Atlético de Madrid era un pilar en la Asociación de Clubes, pues el Tacón no estaba; que sonaba que el Tacón podía ser el germen del Real Madrid, pues Lola Romero afirmaba: «Tardarán 15 años en alcanzarnos»; que había batalla por los derechos de televisión, pues Lola Romero del lado de la Liga y Ana Rossell del lado de la federación; que el Real Madrid crea la sección femenina, pues Ana Rossell obsesionada con quitarle todas las jugadoras que pudiera al Atlético de Madrid. Inolvidable la celebración de Lola Romero bailando en el palco de Valdebebas, cuando en el primer partido entre el Tacón y el Atlético de Madrid, las colchoneras ganaron.

Hoy, sus posiciones por las entidades que representan siguen igual de enfrentadas. El Real Madrid está en contra de toda la estrategia y el proyecto que para el fútbol femenino hace la LigaF. Lola Romero, por el contrario, es una de las más firmes defensoras de la gestión de su 'hermanito' Malabia y, de momento, de su presidenta, Beatriz Álvarez. Esas viejas rencillas se han ido enquistando y es prácticamente imposible que se entiendan.

El próximo capítulo será el de las elecciones de La LigaF. Lola Romero se va postulando poco a poco para ese puesto, y muy posiblemente sea nombrada nueva vicepresidenta. En la última asamblea se aprobó un cambio de estatutos y ahora la vicepresidencia debe recaer en un club, sin que sea un puesto remunerado. Ana Rossell ya comenta con soltura en su entorno más cercano que su objetivo es ser presidenta de La LigaF.